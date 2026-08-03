Apă și canalizare în zona Emil Racoviță din Alba Iulia: Contract de 1,18 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii
Apă și canalizare în zona Emil Racoviță din Alba Iulia: Contract de 1,18 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii
Un nou proiect important pentru infrastructura de utilități din Alba Iulia intră în linie dreaptă. Primarul Gabriel Pleșa a anunțat, luni, 3 august 2026 semnarea contractului de lucrări pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare în zona Emil Racoviță, investiție cu o valoare de peste 1,18 milioane de lei, fără TVA.
Contractul de lucrări are ca obiect „Extindere rețea apă și canalizare – Zona Emil Racoviță, str. Emil Racoviță, Hațeg, Victor Babeș, Arieșului”, iar intervenția vizează dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilități dintr-o zonă în care aceste lucrări sunt așteptate de mult timp.
„Vorbim despre lucrări de maximă necesitate, mult așteptate de locuitorii din această zonă. Extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare înseamnă condiții mai bune de trai și servicii publice moderne, pe măsura unui oraș care se dezvoltă”, a declarat Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.
Valoarea contractului este de 1.181.694,47 lei, fără TVA, iar administrația locală va urmări ca intervențiile să fie executate la standardele de calitate asumate și în conformitate cu termenele și prevederile contractuale.
„Semnarea acestui contract este un pas concret în direcția modernizării infrastructurii locale. Ne dorim ca investițiile să se traducă în beneficii reale pentru oameni, iar dezvoltarea orașului să însemne și creșterea confortului și a calității vieții în fiecare zonă a municipiului”, a transmis edilul.
Proiectul se înscrie în strategia administrației locale de extindere și modernizare a infrastructurii edilitare și de asigurare a unor servicii publice eficiente pentru locuitorii municipiului Alba Iulia.
„Îmi reafirm angajamentul de a susține proiectele care contribuie la dezvoltarea durabilă a municipiului Alba Iulia. Continuăm să investim în infrastructura de care comunitatea are nevoie, pentru un oraș mai modern, mai bine conectat și cu un nivel de confort mai ridicat pentru albaiulieni”, a mai afirmat primarul Gabriel Pleșa.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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