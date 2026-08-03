Ardeiu (CSM Unirea Alba Iulia), la Olimpia Satu Mare, divizionara secundă | Sub comanda lui Pelici, 4 foști uniriști

Mijlocașul Eduard Ardeiu (20 de ani) a fost împrumutat de CSM Unirea Alba Iulia la CSM Olimpia Satu Mare, proaspăt divizionara secundă. Sub comanda lui Pelici sunt acum 4 fosți uniriști

Eduard Ardeiu va juca iar sub comanda lui Alexandru Pelici, efectuând deja primul antrenament cu noua sa formație. Olimpia Satu Mare are primul meci oficial miercuri, 5 august, cu CSC Dumbrăvița, în runda inaugurală

Tânărul fotbalist în vârstă de 20 de ani și-a prelungiti în această vară înțelegerea cu CSM Unirea Alba Iulia, a efectuat stagiul centralizat de la Poiana Brașov, însă va pleca la gruparea „galben-albastră”. de altfel, sâmbătă, în ultimul amical al „alb-negrilor”, 0-0 cu Corona Brașov, nu a fost utilizat.

Mutarea se anticipa încă de la mijlocul lunii iulie, discuțiile intensificându-se după ce Olimpia Satu Mare a aflat că va juca tot pe a doua scenă, Ardeiu fiind udner la nivelul eșalonului secund

La gruparea sătmăreană își va revedea foștii colegi din sezonul anterior, Amir Jorza, Denis Golda și Cornel Ardei, toi fiind înregimentați de sătmăreni în această vară

A petrecut 2 ani în Cetatea Marii Uniri, unde a ajuns în mandatul lui Pelici, fiind printre titularii obișnuiți în linia mediană. Este o mutare avantajoasă pentru ambele părți, întrucât Ardeiu are șanse sporite să evolueze în Liga 2, comparativ cu Liga 3, unde nu mai era under. În centrul liniei mediane la Unirea îi avea contracandidați pe Prejmerean, Tonini, Chiorean, Chindriș sau chiar Giurgiu, o misiune imposibilă pentru tânărul mijlocaș

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

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