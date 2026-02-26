FOTO | Doi bărbați, de 51 și 43 de ani, au beneficiat în România de transplanturi renale cu organe oferite de Bulgaria

Doi bărbați, de 51 și 43 de ani, au beneficiat în România de transplanturi renale cu organe oferite de Bulgaria

O prelevare de organe efectuată miercuri, 25 februarie 2026, în Bulgaria, s-a dovedit a fi o nouă șansă la viață pentru doi pacienți din România.

Un bărbat în vârstă de 51 de ani și un bărbat de 43 de ani au beneficiat de transplanturi renale la Institutul Clinic Fundeni, cu organe oferite de Bulgaria României, în baza Memorandumului de colaborare în domeniul transplantului, semnat în anul 2021.

Întrucât pe teritoriul Bulgariei nu au fost identificați primitori compatibili, autoritățile bulgare au decis alocarea acestor grefe către România, gest care reconfirmă solidaritatea și parteneriatul autentic dintre cele două state în misiunea comună de salvare de vieți.

„Adresăm mulțumiri sincere partenerilor noștri din cadrul Изпълнителна агенция “Медицински надзор” IAMN – Izpalnitelna Agencia Medizinski Nadzor, doamnei director Ivanka Dineva, coordonatorului național Evelina Cvetkova,

precum și echipei de coordonare a Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, care s-a ocupat de gestionarea cazului donatorului.

Transportul aerian de urgență a fost asigurat cu profesionalism de către Inspectoratul General de Aviație al MAI și SMURD, cărora le mulțumim pentru promptitudine și implicare.

De la semnarea Memorandumului în 2021, colaborarea româno-bulgară în domeniul transplantului a permis realizarea mai multor transplanturi în România cu organe provenite din Bulgaria.

Totodată, România a oferit la rândul său două grefe cardiace care s-au și transplantat și pentru care nu au fost identificați primitori compatibili pe teritoriul național.

Această cooperare demonstrează că, dincolo de granițe, solidaritatea și profesionalismul salvează vieți”, au transmis reprezentanții Agenției Naționale de Transplant.

foto: Agenția Națională de Transplant

