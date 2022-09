FOTO| Doamna Argentina, prezentă la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba pentru a 10-a donare. Îndemnul acesteia pentru albaiulieni

Un bărbat din Alba a dat „nas în nas” cu un urs, la Tăul Bistra. POVESTEA sa hilară: „Mi-am dat drumul pe cur pe un topogan de noroi la vale”

Un bărbat din județul Alba a relatat, în mediul online, una dintre întâmplările care i s-au petrecut la finalul lunii iulie al acestui an, când s-a întâlnit periculos de aproape de un urs.

Contactat de ziarulunirea.ro, bărbatul a oferit câteva detalii despre pățania sa.

„Am fost la 5m de urs pe in pădure la Tăul Bistra acum câteva săptămâni. Ne-am speriat unul de altul. Mascul mare, nu ursuleț. Vorbind cu un localnic, zicea că la viața lui s-a întâlnit de 50 de ori cu ursul și de fiecare dată s-a speriat. Altul că ia mâncat porcul acum doi ani și a rezolvat cu gard electric. Nu-i chiar așa mare amenințare, dar la voi vânătorii vă place să dramatizați, poate, poate, se dă liber la ucis.

După ani și ani de umblat prin sălbăticie, ani in care eu și ursul ne-am văzut doar labele unul altuia, azi am ajuns să ne privim in ochi. Să fi fost ora 5.30 când coboram pe pe o cărare prin pădure către apă, am fluierat eu de câteva ori când am plecat de la mașină dar după câteva sute de metri am renunțat.

Pe un platou mic intre arbuști stătea el nemișcat (probabil a înoptat acolo) încât nu l-am sesizat decât când am fost la 5-7m de el. Ne-am speriat unul de altul, cu siguranță eu mai mult și de durată, a pufăit odată grozav după care el a luat-o la galop la deal și eu mi-am dat drumul pe cur pe un topogan de noroi la vale. Cam după două ore mi-am revenit și mă bucur să pot povesti. Era de YouTube la secțiunea funny dacă as fi filmat. Sper că ți-ai revenit și tu Teddy și data viitoare să nu te mai sperii că nu mănânc urși.”, a povestit bărbatul.

România are în prezent peste 4.000 de exemplare de urs, acest număr fiind avansat de specialişti, a declarat, la Braşov, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna. Totodată, el a spus că ursul s-a extins în judeţe în care nu a mai fost văzut, precum sudul ţării.

Potrivit acestuia, densitatea cea mai mare a populaţiei de urs la nivel de judeţ este în Covasna – peste 18 urşi pe 100 de kilometri pătraţi. Din punctul de vedere al habitatelor, cea mai mare densitate este în municipiul Braşov şi în zona din jurul acestuia, de un urs pe kilometru pătrat.