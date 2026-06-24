Curier Județean

Cod portocaliu de vreme rea în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Recomandările autorităților

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 minute

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Cod portocaliu de vreme rea în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Recomandările autorităților

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a transmis că mai multe zone din județul alba se află sub cod portocaliu de vreme rea.

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Potrivit ISU Alba, cod portocaliu nowcasting până la ora 17.15 –  Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70…90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2…3 cm).

Zone vizate:  Cugir, Sebeș, Săsciori, Șugag, Pianu, Săliștea, Gârbova, Câlnic.

A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

Recomandări pentru populație:

  • Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice. 
  • În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;
  • Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.
  • Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.
  • În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.
  • Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.
  • Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.
  • Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze. 
  • Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.
  • Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.

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