Curier Județean

Trafic rutier BLOCAT pe DN 67C, pe raza localității Căpâlna. Ploaia a făcut prăpăd: Aluviunile au ajuns pe șosea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 minute

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Trafic rutier BLOCAT pe DN 67C, pe raza localității Căpâlna. Ploaia a făcut prăpăd: Aluviunile au ajuns pe șosea

Traficul rutier este blocat pe DN 67C, pe raza localității Căpâlna, din județul Alba, din cauza aluviunilor aduse pe carosabil în urma precipitațiilor abundente, au transmis reprezentanții Poliție Alba.

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Potrivit informațiilor disponibile, aluviuni care au ajuns pe partea carosabilă au făcut imposibilă desfășurarea circulației în condiții de siguranță.

„Traficul rutier este blocat pe DN 67C, pe raza localității Căpâlna, din cauza aluviunilor aduse de ploaie”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Referitor la problema semnalată pe DN 67C, sat Căpâlna (drum blocat în urma ploilor), pentru gestionarea situației în teren intervin reprezentanți ai SDN Alba și IPJ Alba, au explicat reprezentanții ISU Alba.

Citește și: Cod portocaliu de vreme rea în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Recomandările autorităților

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a transmis că mai multe zone din județul alba se află sub cod portocaliu de vreme rea.

Zone vizate: Cugir, Sebeș, Săsciori, Șugag, Pianu, Săliștea, Gârbova, Câlnic.

Fenomenele semnalate: Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70…90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2…3 cm).

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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