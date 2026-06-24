Sorin Grindeanu, votat în unanimitate în PSD pentru funcția de premier

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost votat în unanimitate, în şedinţa de miercuri, 24 iunie 2026 a conducerii partidului, pentru funcţia de premier, în varianta unui guvern minoritar PSD, au declarat surse din PSD pentru News.ro.

Conducerea PSD a votat cu unanimitate de voturi că preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, este propunerea de premier, în varianta unui guvern minoritar PSD.

În urmă cu o zi, la consultările de la Cotroceni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că PSD este gata să îşi asume guvernarea, inclusiv funcţia de premier.

El a mai afirmat că PSD nu susţine un guvern cu AUR şi că şi-ar dori ca toate aceste jocuri politice, pentru menţinerea unora sau altora în funcţii, să se fi epuizat şi toată lumea să dea dovadă de bună credinţă, astfel încât să meargă mai departe.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că PNL consideră că o formulă realistă prin care să avem un guvern investit este pe baza unui acord, un pact pentru România, care să fie valabil până la sfârşitul anului şi pe care forţele politice să îl semneze.

El a precizat că formula propusă este fie un guvern minoritar PSD sau unul în jurul PNL-USR-UDMR, ei angajându-se să voteze un astfel de guvern minoritar.

sursa: News.ro

foto: arhivă

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