Indemnizația de dirigenție, de la 10% din salariul de bază, la sumă fixă de 400 de lei. Profesorii cu vechime, cei mai afectați
Indemnizația de dirigenție, de la 10% din salariul de bază, la sumă fixă de 400 de lei. Profesorii cu vechime, cei mai afectați
Indemnizația acordată profesorilor care îndeplinesc funcția de diriginte ar putea fi modificată în cadrul noii legi a salarizării, de la 10% din salariul de bază la o sumă fixă.
Potrivit unor informații prezentate de lideri sindicali din educație, una dintre variantele analizate de Guvern prevede acordarea unei sume fixe de 400 de lei brut pentru toate cadrele didactice care ocupă această funcție, indiferent de vechime sau grad didactic.
În prezent, profesorii diriginți beneficiază de o majorare de 10% din salariul de bază, ceea ce înseamnă că valoarea indemnizației diferă de la un cadru didactic la altul, în funcție de nivelul salarial.
Sindicatele susțin că profesorii cu vechime ar putea fi cei mai afectați
Potrivit declarațiilor făcute de Sorin Țiplea, liderul Sindicatului „Didactica” Vaslui, proiectul inițial al noii legi a salarizării elimina complet indemnizația de dirigenție. Ulterior, în cadrul negocierilor, ar fi apărut varianta acordării unei sume fixe de 400 de lei brut pentru toate cadrele didactice care îndeplinesc această responsabilitate.
Liderul sindical consideră că o astfel de formulă nu ține cont de experiența profesională acumulată de profesori de-a lungul anilor și ar putea crea noi inechități în sistem.
Potrivit calculelor, o indemnizație de 400 de lei brut ar însemna aproximativ 230-240 de lei net pe lună, după aplicarea taxelor și contribuțiilor. În aceste condiții, profesorii cu salarii mai mari și vechime îndelungată ar putea încasa sume mai mici decât în prezent.
Cum se acordă în prezent indemnizația de dirigenție
În momentul de față, indemnizația reprezintă 10% din salariul de bază al cadrului didactic. Astfel, valoarea acesteia crește odată cu salariul și cu vechimea în sistem.
Pentru profesorii aflați la început de carieră, diferențele ar putea fi mai reduse, însă pentru cadrele didactice cu gradul I și zeci de ani de experiență, trecerea la o sumă fixă ar putea însemna diminuări semnificative ale veniturilor obținute pentru activitatea de diriginte.
Reprezentanții sindicatelor susțin că responsabilitățile unui diriginte presupun numeroase activități administrative și de comunicare cu elevii și părinții, motiv pentru care această muncă suplimentară trebuie remunerată corespunzător.
Guvernul și sindicatele continuă negocierile
În ultimele săptămâni au avut loc mai multe consultări între reprezentanții Guvernului și sindicatele din educație privind viitoarea lege a salarizării unitare.
Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat anterior că una dintre variantele analizate este transformarea indemnizației de dirigenție într-o sumă fixă, argumentând că atribuțiile diriginților sunt similare, indiferent de vechimea cadrului didactic.
La rândul său, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, a afirmat că trebuie găsită o soluție prin care profesorii care beneficiază în prezent de această indemnizație să nu fie dezavantajați.
Negocierile pe tema noii legi a salarizării continuă, iar forma finală a actului normativ urmează să stabilească dacă indemnizația de dirigenție va rămâne procent din salariu sau va fi transformată într-o sumă fixă acordată tuturor profesorilor diriginți.
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