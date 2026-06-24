VIDEO | Primăria Alba Iulia a început ridicarea automatelor de bilete din stațiile de autobuz. STP acuză lipsa unui cadru legal pentru preluarea noilor echipamente
Primăria Alba Iulia a început ridicarea automatelor de bilete din stațiile de autobuz. STP acuză lipsa unui cadru legal pentru preluarea noilor echipamente
Primăria Alba Iulia a început miercuri, 24 iunie 2026, operațiunea de ridicare a automatelor de bilete amplasate în stațiile de transport public din municipiu, echipamente aflate pe domeniul public încă din anul 2006. Decizia vine la doar două săptămâni după ce administrația locală a notificat operatorul de transport public, Societatea de Transport Public (STP), să le desființeze.
Potrivit reprezentanților STP, automatele au fost instalate în urmă cu aproximativ două decenii și au fost menționate de-a lungul timpului în mai multe hotărâri ale Consiliului Local Alba Iulia, inclusiv în HCL nr. 141/2020 și HCL nr. 54/2021.
Operatorul de transport public admite că echipamentele nu au avut autorizație de amplasare, Primăria Alba Iulia folosindu-se de acest pretext pentru a le ridica. În același timp, se naște întrebarea privind lipsa unor măsuri din partea administrației locale pe parcursul ultimilor 20 de ani, dacă lipsa autorizației era cunoscută de Primărie.
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„Ne asumăm faptul că aceste automate au fost amplasate fără autorizație. Totuși, ne întrebăm de ce Primăria Alba Iulia nu a considerat necesar să intervină timp de două decenii și a ales să facă acest lucru abia acum, în condițiile în care existența lor a fost cunoscută și chiar reflectată în mai multe documente administrative”, susțin reprezentanții operatorului.
STP afirmă că, în urma notificării primite în urmă cu aproximativ două săptămâni, a transmis administrației locale că nu poate proceda la demontarea automatelor existente. Potrivit societății, contractul de delegare a serviciului public de transport o obligă să mențină punctele de vânzare a biletelor și abonamentelor în locațiile stabilite.
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„Ridicarea automatelor actuale se poate face doar în condițiile înlocuirii lor cu alte echipamente care să asigure continuitatea serviciului”, au declarat reprezentanții companiei.
În acest context, STP susține că și-a exprimat acordul de a prelua și opera noile automate pentru vânzarea biletelor și abonamentelor achiziționate de municipalitate printr-un proiect finanțat din fonduri PNRR. Societatea afirmă însă că preluarea putea fi realizată doar în baza unui act adițional la contractul existent, prin care să fie reglementată administrarea și exploatarea noilor echipamente.
Potrivit operatorului, Primăria Alba Iulia ar fi refuzat semnarea unui astfel de act adițional, blocând astfel transferul oficial al responsabilităților.
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Situația a escaladat miercuri, 24 iunie, când echipe ale administrației locale au început ridicarea automatelor din stațiile de autobuz. Reprezentanții STP susțin că unele dintre acestea au fost demontate „prin smulgere”, împreună cu cablurile electrice care le alimentau.
Mai mult, operatorul afirmă că în interiorul automatelor se aflau în continuare bilete și sume de bani rezultate din vânzări, la momentul ridicării lor.
Un alt punct de dispută îl reprezintă operarea noilor echipamente. Conducerea STP susține că societatea este singura care deține aplicațiile software și infrastructura necesare pentru gestionarea și funcționarea sistemului de ticketing utilizat în transportul public local.
„Din informațiile noastre, Primăria Alba Iulia nu dispune de software-ul necesar operării noilor automate. În prezent, doar operatorul de transport deține și utilizează platforma informatică necesară pentru emiterea și gestionarea biletelor și abonamentelor”, au transmis reprezentanții STP.
Conflictul dintre administrația locală și operatorul de transport public vine într-un moment în care transportul public urban este paralizat complet, iar beneficiarii serviciului public așteaptă clarificări privind reluarea circulației în perioada următoare, dar și plata drepturilor salariale restante ale angajaților STP.
Reamintim că tot ieri, Primăria Alba Iulia a formulat la Tribunalul Alba o cerere de ordonanță președințială, prin care instituția, prin primarul Gabriel Pleșa, solicită Societății de Transport Public (STP) SA Alba Iulia și Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local (AIDA-TL) să se reia transportul provizoriu până la soluționarea conflictului dce muncă și, în subsidiar, asigurarea a 33 % din capacitatea de transport, dacă se consideră că este vorba de un conflict de muncă legal.
Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Alba în cursul zilei de marți, 23 iunie 2026. Dosarul are primul termen stabilit pentru luni, 29 iunie 2026, pitrivit Biroului de Presă al Tribunalului Alba.
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