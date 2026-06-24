Ce spune Primăria Alba Iulia despre ridicarea automatelor de bilete din stațiile de autobuz: ,,Un pas necesar pentru ca Alba Iulia să poată beneficia de un sistem modern de transport public”

Operațiunea de ridicare a automatelor de bilete amplasate în stațiile de transport public din municipiu, echipamente aflate pe domeniul public încă din anul 2006, a început miercuri, 24 iunie 2026, de către Primăria Alba Iulia.

Decizia vine la doar două săptămâni după ce administrația locală a notificat operatorul de transport public, Societatea de Transport Public (STP), să le desființeze.

Primăria din Alba Iulia a transmis un punct de vedere privind demontarea automatelor vechi de bilete și implementarea noilor automate de ticketing finanțate prin PNRR.

Mesajul integral publicat de Primăria Municipiului Alba Iulia este următorul:

Punct de vedere al Primăriei Municipiului Alba Iulia privind demontarea automatelor vechi de bilete și implementarea noilor automate de ticketing finanțate prin PNRR

Înțelegem că orice schimbare în transportul public poate ridica întrebări și poate crea nelămuriri. Tocmai de aceea, considerăm necesar să explicăm pe înțelesul tuturor de ce au fost demontate automatele de bilete vechi, și parte dintre ele nefuncționale, din stațiile de autobuz.

Această acțiune nu este îndreptată împotriva călătorilor ori a societății de transport public și nu urmărește să creeze disconfort. Dimpotrivă, este un pas necesar pentru ca Alba Iulia să poată beneficia de un sistem modern de transport public, cu automate inteligente, mai eficiente și mai accesibile pentru cetățeni.

Demontarea automatelor vechi este necesară pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului inteligent de management urban la nivelul Municipiului Alba Iulia prin achiziționarea și amplasarea automatelor inteligente de eliberare a titlurilor de călătorie în stațiile de îmbarcare călători”, finanțat prin PNRR. Acest proiect are termen de finalizare 31 iulie 2026, iar fiecare zi de întârziere contează. Dacă amplasamentele nu sunt eliberate la timp, riscăm să punem în pericol o investiție europeană importantă pentru oraș și pentru cei care folosesc transportul public.

Automatele vechi ale STP ocupă, în unele cazuri, exact locurile pe care trebuie montate noile automate inteligente achiziționate de către primărie. În aceste condiții, Primăria nu poate sta pasivă și nu poate permite ca un proiect finanțat din fonduri europene să fie blocat de către STP.

Trebuie spus foarte clar: chiar operatorul STP a recunoscut public faptul că automatele vechi au fost amplasate fără autorizație sau aviz de amplasament. Faptul că aceste echipamente au stat acolo ani la rând nu înseamnă că pot bloca, la nesfârșit, modernizarea transportului public din Alba Iulia.

Primăria Municipiului Alba Iulia a urmat pașii legali:

STP a fost notificată prin adresa nr. 58966/14.05.2026 cu privire la necesitatea eliberării amplasamentelor.

Ulterior, prin notificarea nr. 68034/04.06.2026, operatorul a fost somat să elibereze amplasamentele în termen de 7 zile, cu mențiunea că, în caz contrar, automatele vor fi desființate pe cale administrativă, conform art. 33 din Legea nr. 50/1991.

Prin Dispoziția nr. 946/19.06.2026 a Primarului Municipiului Alba Iulia, s-a dispus desființarea pe cale administrativă a construcțiilor executate fără autorizație, cu termen până la data de 23 iunie 2026, ora 00:00. STP nu a dat curs acestor demersuri.

În dimineața zilei de 24 iunie 2026, Primăria a transmis o comunicare oficială către STP, prin care operatorul a fost invitat să fie prezent, prin reprezentant, la acțiunea de demontare a automatelor de bilete, dar nu a fost trimis nici un reprezentant.

Așadar, nu vorbim despre o acțiune făcută peste noapte, fără notificări sau fără temei legal. Vorbim despre o măsură necesară, anunțată, documentată și realizată pentru protejarea unui proiect public important.

În ceea ce privește afirmația STP potrivit căreia nu ar exista un cadru legal pentru preluarea noilor echipamente, aceasta nu reflectă realitatea. Sistemul de e-ticketing utilizat de operator poate funcționa pe noile automate inteligente, iar Primăria Municipiului Alba Iulia a creat deja cadrul administrativ pentru transmiterea acestor bunuri către operator. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 11.02.2026, a fost aprobată predarea primului autobuz electric achiziționat prin PNRR. De asemenea, în ședința Consiliului Local din 29 iunie 2026, sunt incluse pe ordinea de zi trei proiecte de hotărâre prin care urmează să fie transmise către operator mijloacele de transport, sistemele de e-ticketing și automatele achiziționate prin PNRR.

Cu alte cuvinte, Primăria nu blochează modernizarea transportului public, ci o face posibilă.

Noile automate sunt achiziționate pentru confortul cetățenilor: pentru cei care merg zilnic la serviciu cu autobuzul, pentru elevi, pentru pensionari, pentru toți cei care au nevoie de un transport public mai simplu, mai predictibil și mai civilizat.

Alba Iulia nu poate rămâne blocată în soluții vechi, nefuncționale, improvizate sau neautorizate, atunci când are șansa de a face un pas înainte, cu bani europeni. Avem obligația să protejăm aceste investiții, să respectăm termenele din PNRR și să ne asigurăm că proiectele atrase pentru oraș sunt puse efectiv în slujba oamenilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE