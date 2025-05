FOTO | Digitalizare și prevenirea discursului instigator la ură în școli: Formare Erasmus+ în Italia pentru mai mulți profesori din Alba

Digitalizare și prevenirea discursului instigator la ură în școli: Formare Erasmus+ în Italia pentru mai mulți profesori din Alba

În perioada 18–22 noiembrie 2024, cadre didactice din județul Alba (de la școlile din comunele Vințu de Jos, Ighiu, Șugag și Stremț, precum și din municipiul Alba Iulia) au participat la un curs de formare europeană în cadrul programului Erasmus+, organizat în orașul Perugia, Italia, pe tema „Digitalizare și prevenirea discursului instigator la ură în școli (Digitalisation and No Hate in Schools)”.

Această mobilitate s-a desfășurat în cadrul Proiectului de Acreditare Erasmus+ Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000146172, derulat prin Inspectoratul Școlar Județean Alba, și a reunit profesori din mai multe țări europene, oferindu-le oportunitatea de a învăța, colabora și inova împreună pentru o școală mai incluzivă și mai sigură.

Programul de formare a inclus ateliere interactive pe teme actuale, cum ar fi:

• alfabetizarea digitală și media;

• utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în educație;

• instrumente digitale pentru profesori (DigCompEdu, SELFIE);

• combaterea stereotipurilor de gen și a urii online;

• promovarea gândirii critice și a educației pentru cetățenie democratică.

În urma participării, cadrele didactice au implementat în școală o serie de activități cu elevii, printre care:

• ateliere de conștientizare a limbajului agresiv și al excluderii;

• utilizarea jocului „Hate Out” ca metodă de educație non-formală;

• dezbateri și jocuri de rol pe tema diversității, empatiei și respectului.

Totodată, experiența a fost prezentată în consiliul profesoral și în cadrul comisiilor metodice, oferind colegilor exemple concrete de bune practici europene și metode interactive aplicabile în clasele de gimnaziu.

Această experiență Erasmus+ a demonstrat încă o dată importanța formării continue a cadrelor didactice și a deschiderii către inovație și cooperare internațională. Profesorii formați astfel devin agenți ai schimbării, capabili să contribuie la dezvoltarea unui climat educațional pozitiv, sigur și incluziv.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI