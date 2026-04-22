FOTO | Destinația Anului 2026: Băile Sărate Ocna Mureș, Cetatea Alba Iulia, Ținutul Transapuseana și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, favorite în competiția destinațiilor de top din România: Până când se mai poate vota

Destinația Anului 2026: Băile Sărate Ocna Mureș, Cetatea Alba Iulia, Ținutul Transapuseana și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, favorite în competiția destinațiilor de top din România: Până când se mai poate vota

Băile Sărate Ocna Mureș, Cetatea Alba Iulia, Ținutul Transapuseana și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia sunt favorite în competiția „Destinația Anului 2026”, numărându-se printre cele mai votate destinații de top din România după exprimarea a peste 250.000 de voturi.

La categoria „Stațiuni balneare” lupta se dă între Băile Sărate Ocna Mureș, Borsec, Călimănești-Căciulata, Slănic Moldova și Techirghiol.

La categoria „Sanctuare ale istoriei” se află în top Castelul Mocioni, Castelul Peleș, Cetatea Alba Iulia, Cetatea de Scaun a Sucevei și Cetatea Sighișoarei.

La categoria „Tărâmuri fermecate” în acest moment conduc regiunile Bran-Moieciu-Fundata, Clisura Dunării, Țara Dornelor, Ținutul Rarăului și Ținutul Transapuseana.

La categoria „Tărâmul cunoașterii” sunt prezente în top Delfinariul din Constanța, Muzeul Bucovinei, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Muzeul Național Brukenthal din Sibiu și Muzeul Antipa din București.

Rezultatul final va fi construit pe baza unui sistem de evaluare care combină următoarele componente: votul publicului, evaluarea unui juriu național de specialiști în turism, rezultatele cercetării sociologice naționale privind notorietatea destinațiilor și analiza criteriilor de dezvoltare turistică și sustenabilitate.

„Acest mecanism permite o ierarhie relevantă la nivel național, nu doar o competiție de popularitate online.”, au precizat organizatorii.

Etapa de votare rămâne deschisă până pe 25 aprilie 2026.

Câștigătorii ediției „Destinația Anului 2026” vor fi anunțați în cadrul Galei Destinația Anului, eveniment național care reunește reprezentanți ai administrației publice locale, organizațiilor de management al destinației, profesioniști din turism și lideri ai industriei ospitalității. Gala va fi găzduită de Cazinoul din Constanța, în data de 14 mai 2026.

„Destinația Anului 2026” este competiție de interes național organizată în parteneriat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Alianța Pentru Turism, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV), Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT), Asociația Cred în România, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), RoBoost, Antreprenorești, Re-Patriot, Urlaub in Rumänien, Academia de Studii Economice București, Asociația de Ecoturism din România (AER), Eco-România, Constanța & Mamaia – Susținător principal al stațiunilor turistice românești, AEROSOLI, SUBARU, Metro, Antreprenoresti, Enterprise Rent-a-Car – Partener Mobilitate.

