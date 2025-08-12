FOTO | Deșeurile plutitoare, îndepărtate din descărcătorul de ape mari al Barajului Mihoești: Ce alte operațiuni au fost realizate de angajații de la Apele Române
Deșeurile plutitoare, îndepărtate din descărcătorul de ape mari al Barajului Mihoești: Ce alte operațiuni au fost realizate de angajații de la Apele Române
Echipa Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, prin Formația de lucru Baraj Mihoești, a fost din nou la treabă zilele trecute.
Citește și: FOTO, VIDEO: Lacul și barajul Mihoești, un loc de o frumusețe rară în inima Apusenilor
Ce au făcut mai exact angajații de la Apele Române?
În primul rând au igienizat și au îndepărtat deșeurile plutitoare din descărcătorul de ape mari al barajului.
De asemenea, au cosit vegetația de pe paramentul aval al Barajului Mihoești și au reparat parapeții „Sparge-val”, care protejează infrastructura hidrotehnică.
„Toate aceste lucrări sunt parte din Planul Tehnic 2025 al Administrației Bazinale de Apă Mureș, pentru ca barajele să funcționeze corect și să fie sigure pentru toți.
Le mulțumim colegilor noștri din teren – muncă fizică grea, dar extrem de importantă!”, au transmis reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba.
