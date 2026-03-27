FOTO | Daria Măgerușan, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba Spaniolă 2026: ,,O mare mândrie pe care o am față de această limbă”

Eleva caporal Daria Măgerușan, din clasa a X-a, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, a obținut Premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Spaniolă și s-a calificat astfel la faza națională a competiției.

Elev caporal Daria Măgerușan (clasa a X-a) a reușit performanța calificării la etapa națională a Olimpiadei de Limba Spaniolă. Premiul I la faza județeană a olimpiadei a fost obținut prin muncă susținută, studiu individual și dorința de a persevera, Daria demonstrând astfel că succesul vine atunci când pasiunea se îmbină cu disciplina, se arată într-un mesaj scris de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Vorbitoare de limbă spaniolă, Daria a văzut în participarea la olimpiadă o oportunitate de a-și testa abilitățile la un nivel înalt, iar reușita calificării va reprezenta pentru ea o nouă provocare.

„Calificarea la etapa națională la limba spaniolă reprezintă o mare mândrie, datorită efortului depus pentru a ajunge mai departe și aprecierii pe care o am față de această limbă cu care am crescut. Pentru mine, următoarea etapă este o încurajare enormă de a continua drumul spre performanță și de a reprezenta cu cu succes colegiul mai departe”, a mărturisit Daria, mai notează sursa citată. 

Curier Județean

FOTO | Ioana Palcău, din Alba Iulia, a împlinit 106 ani: ,,Un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

27 martie 2026

De

Ioana Palcău, din Alba Iulia, a împlinit 106 ani: ,,Un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune” Ioana Palcău, o vârstnică din Alba Iulia, a împlinit astăzi, 27 martie 2026, impresionanta vârstă de 106 ani.  Cu această ocazie, mai multe persoane, printre care și primarul Gabriel Pleșa, au vizitat-o pe femeie. Edilul din Alba Iulia […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Preparate făcute de elevi și produse din seră: Atracțiile standului Liceului „Ștefan Manciulea” Blaj la „Târgul Grădinarului” 2026. ,,Observă cum fiecare picătură de apă ajută”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

27 martie 2026

De

Preparate făcute de elevi și produse din seră: Atracțiile standului Liceului „Ștefan Manciulea” Blaj la „Târgul Grădinarului” 2026. ,,Observă cum fiecare picătură de apă ajută” „Târgul Grădinarului” 2026 și-a deschis oficial porțile vineri, 27 martie 2026, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. Zeci de producători așteaptă pasionați și doritorii să descopere ceea ce […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU în Lancrăm: Flăcările au cuprins o autoutilitară. Intervin pompierii din Sebeș cu două autospeciale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

27 martie 2026

De

INCENDIU în Lancrăm: Flăcările au cuprins o autoutilitară. Intervin pompierii din Sebeș cu două autospeciale Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit, potrivit apelantului care a contactat numărul de urgență 112, la o autoutilitară. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Lancram, Sebes. […]

Citește mai mult