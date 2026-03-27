FOTO | Daria Măgerușan, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba Spaniolă 2026: ,,O mare mândrie pe care o am față de această limbă”
Daria Măgerușan, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, calificată la Olimpiadei de Limba Spaniolă 2026: ,,O mare mândrie pe care o am față de această limbă”
Eleva caporal Daria Măgerușan, din clasa a X-a, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, a obținut Premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Spaniolă și s-a calificat astfel la faza națională a competiției.
Elev caporal Daria Măgerușan (clasa a X-a) a reușit performanța calificării la etapa națională a Olimpiadei de Limba Spaniolă. Premiul I la faza județeană a olimpiadei a fost obținut prin muncă susținută, studiu individual și dorința de a persevera, Daria demonstrând astfel că succesul vine atunci când pasiunea se îmbină cu disciplina, se arată într-un mesaj scris de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.
Vorbitoare de limbă spaniolă, Daria a văzut în participarea la olimpiadă o oportunitate de a-și testa abilitățile la un nivel înalt, iar reușita calificării va reprezenta pentru ea o nouă provocare.
„Calificarea la etapa națională la limba spaniolă reprezintă o mare mândrie, datorită efortului depus pentru a ajunge mai departe și aprecierii pe care o am față de această limbă cu care am crescut. Pentru mine, următoarea etapă este o încurajare enormă de a continua drumul spre performanță și de a reprezenta cu cu succes colegiul mai departe”, a mărturisit Daria, mai notează sursa citată.
FOTO | Ioana Palcău, din Alba Iulia, a împlinit 106 ani: ,,Un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune”
Ioana Palcău, din Alba Iulia, a împlinit 106 ani: ,,Un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune” Ioana Palcău, o vârstnică din Alba Iulia, a împlinit astăzi, 27 martie 2026, impresionanta vârstă de 106 ani. Cu această ocazie, mai multe persoane, printre care și primarul Gabriel Pleșa, au vizitat-o pe femeie. Edilul din Alba Iulia […]
VIDEO | Preparate făcute de elevi și produse din seră: Atracțiile standului Liceului „Ștefan Manciulea” Blaj la „Târgul Grădinarului” 2026. ,,Observă cum fiecare picătură de apă ajută”
Preparate făcute de elevi și produse din seră: Atracțiile standului Liceului „Ștefan Manciulea” Blaj la „Târgul Grădinarului” 2026. ,,Observă cum fiecare picătură de apă ajută” „Târgul Grădinarului” 2026 și-a deschis oficial porțile vineri, 27 martie 2026, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. Zeci de producători așteaptă pasionați și doritorii să descopere ceea ce […]
INCENDIU în Lancrăm: Flăcările au cuprins o autoutilitară. Intervin pompierii din Sebeș cu două autospeciale
INCENDIU în Lancrăm: Flăcările au cuprins o autoutilitară. Intervin pompierii din Sebeș cu două autospeciale Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit, potrivit apelantului care a contactat numărul de urgență 112, la o autoutilitară. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Lancram, Sebes. […]
Grup de monitorizare a medicamentelor, înființat preventiv de Ministerul Sănătății. Rogobete: „Nu vorbim despre o criză, dar reacția târzie costă”
Grup de monitorizare a medicamentelor, înființat preventiv de Ministerul Sănătății. Rogobete: „Nu vorbim despre o criză, dar reacția târzie costă”...
Ministerul Sănătății va tăia 23.000 de paturi din spitale până în 2030. Rogobete: ,,Dezvoltăm și mai mult spitalizarea de zi care să fie plătită în funcție de numărul și tipul de servicii”
Ministerul Sănătății va tăia 23.000 de paturi din spitale până în 2030. Rogobete: ,,Dezvoltăm și mai mult spitalizarea de zi...
VIDEO | „Gală de box” la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia. Doi elevi și-au împărțit pumni și picioare, sub privirile și uralele colegilor
„Gală de box” la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia. Doi elevi și-au împărțit pumni și picioare, sub privirile...
VIDEO | Idee inedită a elevilor de la Liceul Tehnologic Aiud: Combină grădinăritul și firmele de exercițiu într-o lecție de antreprenoriat. Povestea mascotelor Floră de Sens, Design Construct și Ursulețul Creator
Idee inedită a elevilor de la Liceul Tehnologic Aiud: Combină grădinăritul și firmele de exercițiu într-o lecție de antreprenoriat. Povestea...
FOTO | Ioana Palcău, din Alba Iulia, a împlinit 106 ani: ,,Un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune”
Ioana Palcău, din Alba Iulia, a împlinit 106 ani: ,,Un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune” Ioana Palcău, o...
VIDEO | Preparate făcute de elevi și produse din seră: Atracțiile standului Liceului „Ștefan Manciulea” Blaj la „Târgul Grădinarului” 2026. ,,Observă cum fiecare picătură de apă ajută”
Preparate făcute de elevi și produse din seră: Atracțiile standului Liceului „Ștefan Manciulea” Blaj la „Târgul Grădinarului” 2026. ,,Observă cum...
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Ziua mondială a teatrului, marcată la data de 27 Martie
Ziua mondială a teatrului, marcată la data de 27 Martie Artiştii şi publicul din toată lumea celebrează la data de...
27 martie 1918: UNIREA Basarabiei cu România, prima provincie care s-a reîntregit în hotarele româneşti
27 martie 1918: UNIREA Basarabiei cu România, prima provincie care s-a reîntregit în hotarele româneşti Basarabia a fost prima provincie...