FOTO | Daria Măgerușan, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba Spaniolă 2026: ,,O mare mândrie pe care o am față de această limbă”

Daria Măgerușan, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, calificată la Olimpiadei de Limba Spaniolă 2026: ,,O mare mândrie pe care o am față de această limbă”

Eleva caporal Daria Măgerușan, din clasa a X-a, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, a obținut Premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Spaniolă și s-a calificat astfel la faza națională a competiției.

Elev caporal Daria Măgerușan (clasa a X-a) a reușit performanța calificării la etapa națională a Olimpiadei de Limba Spaniolă. Premiul I la faza județeană a olimpiadei a fost obținut prin muncă susținută, studiu individual și dorința de a persevera, Daria demonstrând astfel că succesul vine atunci când pasiunea se îmbină cu disciplina, se arată într-un mesaj scris de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Vorbitoare de limbă spaniolă, Daria a văzut în participarea la olimpiadă o oportunitate de a-și testa abilitățile la un nivel înalt, iar reușita calificării va reprezenta pentru ea o nouă provocare.

„Calificarea la etapa națională la limba spaniolă reprezintă o mare mândrie, datorită efortului depus pentru a ajunge mai departe și aprecierii pe care o am față de această limbă cu care am crescut. Pentru mine, următoarea etapă este o încurajare enormă de a continua drumul spre performanță și de a reprezenta cu cu succes colegiul mai departe”, a mărturisit Daria, mai notează sursa citată.

