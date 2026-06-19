Președintele Nicușor Dan: „Varianta Adrian Veștea – premier interimar am considerat-o cea mai potrivită pentru a strânge o majoritate parlamentară”

„Nu fac jocuri de partid, nu este mandatul meu… Mandatul meu are 2 componente principale, păstrarea direcției prooccidentale și evitarea căderii economice. Am avut o primă încercare cu domnul Tomac…

Pentru că nu s-a putut am ales a doua variantă (n.a. desemnarea lui Adrian Veștea premier interimar), pe care am considerat-o cea mai potrivită pentru a strânge o majoritate”, a declarat președintele Nicușor Dan.

„Domnul Veștea are multe calități care-l recomandă. A lucrat cu bugete și fonduri europene și a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a genera crize”, a explicat Nicușor Dan.

Acesta este precizat că este rezervat în a explica de ce nu a discutat cu conducerea PNL înainte de nominalizarea lui Adrian Veștea pentru a nu influența procesul constituțional al instalării unui nou Guvern.

„Am speranța că partidele prooccidentale vor vota varianta pe care am propus-o”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă, în după amiaza zilei de vineri, 19 iunie 2026, la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.

Cu o zi în urmă șeful statului le-a cerut „răbdare” jurnaliștilor români care l-au întrebat despre criza politică din țară și desemnarea lui Adrian Veștea premier.

„Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile”, a spus Nicușor Dan joi, 18 iunie 2026.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI