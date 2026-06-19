La Alba Iulia se pregătește extinderea sistemului de monitorizare video inteligentă: Ce presupune proiectul „SMART VISION AIDA-TL”

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia urmează să dezbată și să aprobe o modificare a Hotărârii nr. 397 din 15 noiembrie 2024, privind implementarea proiectului „Monitorizare Video Inteligentă pentru transport sigur și eficient și siguranță publică în Zona Metropolitană Alba Iulia”, cunoscut sub acronimul SMART VISION AIDA-TL.

Proiectul face parte din strategia de dezvoltare a zonei metropolitane și vizează modernizarea infrastructurii de supraveghere urbană prin introducerea unor tehnologii inteligente de analiză video, cu rol în creșterea siguranței publice și a eficienței gestionării traficului.

Sistem integrat de supraveghere și analiză inteligentă

Inițiativa prevede extinderea și modernizarea rețelei de camere video amplasate în puncte cheie ale municipiului și ale localităților din zona metropolitană. Sistemul va fi completat de o platformă digitală capabilă să analizeze automat imaginile captate, pentru identificarea rapidă a incidentelor rutiere, a aglomerărilor de trafic sau a situațiilor care pot afecta siguranța cetățenilor.

Autoritățile locale mizează pe integrarea acestor tehnologii cu structurile de ordine publică, astfel încât intervențiile în caz de urgență să fie mai rapide și mai eficiente.

Actualizarea cadrului de implementare

Modificarea hotărârii inițiale vizează atât aspecte tehnice ale proiectului, cât și partea administrativă, prin actualizarea documentelor necesare implementării. În acest sens, Consiliul Local va analiza și aproba Regulamentul de organizare și funcționare al Unității de Management a Proiectului (UMP), precum și statul de funcții aferent.

UMP va avea rolul de a coordona toate etapele de implementare, de la derularea achizițiilor publice până la monitorizarea și raportarea progresului către finanțator.

Un pas spre conceptul de „smart city”

Prin acest proiect, administrația locală își propune consolidarea conceptului de oraș inteligent, cu accent pe siguranță, mobilitate urbană și digitalizare. Implementarea sistemului de monitorizare video inteligentă este considerată un pas important în dezvoltarea infrastructurii urbane moderne a municipiului Alba Iulia și a zonei metropolitane.

Proiectul SMART VISION AIDA-TL se înscrie în direcția mai largă a investițiilor în tehnologii digitale destinate îmbunătățirii calității vieții și creșterii gradului de securitate în spațiul public.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)