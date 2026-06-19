Politică Administrație

FOTO | SC Apa CTTA SA Alba a semnat contractul de lucrări „Capacități de producție a energiei electrice la SEAU Alba Iulia, produsă din surse regenerabile pentru autoconsum”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 45 de minute

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SC Apa CTTA SA Alba a semnat contractul de lucrări „Capacități de producție a energiei electrice la SEAU Alba Iulia, produsă din surse regenerabile pentru autoconsum”

Azi, 19 iunie 2026, la sediul operatorului regional din Alba Iulia, SC Apa CTTA SA Alba a semnat cu ELECTRO CLIP MAP SRL contractul de lucrări „Capacități de producție a energiei electrice la SEAU Alba Iulia, produsă din surse regenerabile pentru autoconsum”, în valoare de 2.685.798,25 lei (TVA inclus), cofinanțat din Fondul pentru Modernizare, durata de execuție fiind de două luni.

Proiectul presupune realizarea, la Stația de Epurare a Apelor Uzate Alba Iulia, a unei instalații de producere a energiei electrice cu celule fotovoltaice, prin montarea unui sistem fotovoltaic cu o capacitate de 665 kWp, pe o suprafață de 11.000 mp. și reducerea emisiilor de CO2 din activitatea SC Apa CTTA SA ALBA, prin acoperirea a 6,58% din consumul propriu din surse regenerabile de energie la nivelul întregii societăți.

Acesta creează premisele unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă pe plan local și regional.

„Este al doilea proiect de acest fel pe care îl implementăm, văzând beneficiile primului, deja finalizat. Este o direcție firească pentru un operator modern, preocupat de eficiență, responsabilitate și adaptare la noile cerințe energetice. Prin astfel de proiecte, consolidăm independența energetică a companiei și contribuim la obiectivele de tranziție verde la nivel național și european”, a declarat ing. Cornel Ștefan BARDAN, director general al SC Apa CTTA SA Alba, se arată într-un comunicat de presă transmis de SC Apa CTTA SA Alba.

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