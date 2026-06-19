FOTO | O grenadă de mână ofensivă, un focos și sute de cartușe, ridicate de echipa pirotehnică a ISU Alba de pe un teren din Poiana Aiudului
O grenadă de mână ofensivă, un focos și sute de cartușe, ridicate de echipa pirotehnică a ISU Alba de pe un teren din Poiana Aiudului
Echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia a fost solicitat, vineri, 19 iunie 2026 să intervină pentru asanarea unei teren de muniții ramăne neexplodate în localitatea Poiana Aiudului.
Ca urmare asanării terenului, au foat ridicate o grenadă de mână ofensivă,un focos și 249 cartușe.
Aceastea au fost preluate și transportate în siguranță. urmând a fi distruse ulterior.
La acțiune a participat o autospecială pirotehnică.
foto: ISU Alba
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