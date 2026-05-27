Cristela Georgescu a sărit în ,,ajutorul” soțului său: A plătit o parte din amenda uriașă primită de fostul candidat la alegerile prezidențiale

Cristela Georgescu a sărit în ,,ajutorul” soțului său, Călin Georgescu, și a achitat o parte din amenda de 200.000 de lei primită de acesta de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Plata a fost înregistrată pe 8 aprilie 2025 și a fost făcută pe numele Cristelei Georgescu. Din totalul sancțiunii, aceasta a achitat 32.500 de lei, potrivit unor documente prezentate de Antena 3 CNN.

Informația ridică noi semne de întrebare privind sursele de venit ale familiei Georgescu, în condițiile în care fostul candidat la alegerile prezidențiale nu mai are venituri declarate de aproximativ doi ani.

Potrivit ultimei declarații de avere depuse în 2024, Călin Georgescu menționa că obținea un salariu anual de 72.000 de lei de la Universitatea din Pitești, însă în prezent nu mai este angajat al instituției.

În aceeași declarație de avere, Cristela Georgescu apărea cu venituri de aproximativ 25.458 de lei pe an, adică în jur de 2.100 de lei lunar, provenite din firma sa.

