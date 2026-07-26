La Sibiu da, în Alba ba! Un eveniment din județul vecin, dat exemplu pentru ceea ce lipsește turismului din Alba. Antreprenor: ,,Asta înseamnă turism. Bani care rămân în comunitate”
La Sibiu da, în Alba ba! Un eveniment din județul vecin, dat exemplu pentru ceea ce lipsește turismului din Alba. Antreprenor: ,,Asta înseamnă turism. Bani care rămân în comunitate”
Situația complicată în care se află turismul din județul Alba, mai ales Alba Iulia, continuă să provoace nemulțumiri printre oameni, mai ales în condiția în care, în județele vecine, situația este total opusă în ceea ce privește turismul.
Astfel, Cosmin Matieș și-a exprimat din nou public, pe rețelele de socializare, nemulțumirea față de politicile administrației locale în ceea ce privește turismul, dând exemplu evenimentul Red Bull Romaniacs 2026, organizat la Sibiu.
,,O stare de fapt. Între 27 iulie și 1 august, Sibiul devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase competiții de hard enduro din lume. Red Bull Romaniacs 2026 revine cu cea de-a 23-a ediție, aducând la start peste 600 de concurenți din aproape 60 de țări.
Evenimentul este cofinanțat de Primăria Sibiu prin Agenda Sport 2026. Vorbim despre peste 600 de concurenți, sute de membri ai echipelor tehnice și de suport și mii de vizitatori veniți din întreaga lume.”, scrie acesta.
,,Sunt între 6.000 și 9.000 de oameni care sosesc aici din toată lumea”
El a continuat prin a povesti ceea ce a explicat Fondatorul Red Bull Romaniacs, Martin Freinademetz:
,,«Sunt între 6.000 și 9.000 de oameni care sosesc aici din toată lumea. Mănâncă la restaurante, folosesc taxiuri, închiriază mașini, cumpără local și vizitează obiective turistice.» Asta înseamnă economie locală. Asta înseamnă turism. Asta înseamnă bani care rămân în comunitate… și implicit bani la buget !”, a mai spus Matieș.
,,Poate că cei care primesc aceste sume generoase ar trebui să organizeze și competiții care să vină în sprijinul comunității”
Antreprenorul a vorbit mai departe despre Agenda Sport a administrației locale, sau mai bine spus, lipsa acesteia:
,,Noi avem o Agendă Sport? Știu că se alocă bani mulți, foarte mulți, către CSM Unirea. Dar agenda? Unde este agenda? Poate că cei care primesc aceste sume generoase ar trebui să organizeze și competiții care să vină în sprijinul comunității ce contribuie la bugetul din care ei sunt finanțați. Hai că vă dau și locația: șanțurile Cetății. După cum se vede și din poze, carosabilul din șanțuri este mai mult decât suficient pentru organizarea unor astfel de competiții. Totuși… Agenda?!
P.S. Felicitări organizatorilor ALBA CAROLINA BIKE RACE pentru organizarea Campionatului Balcanic la Alba Iulia. Mulțumim!”, a mai scris Cosmin Matieș.
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