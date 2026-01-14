FOTO | Daniela Nistor, tânăra din județul Alba care a pornit de pe scena căminului Cultural din Vințu de Jos și a ajuns în lumina reflectoarelor
Daniela Nistor, o tânără de 20 de ani din Vințu de Jos, este o nouă concurentă la populara emisiune televizată Casa Iubirii. Participă din dorința de a se îndrăgosti, fiind o fire simpatică, amuzantă și extrem de sociabilă.
Acum câțiva ani, Daniela urca pe scena căminului din Vințu de Jos, îmbrăcată în straie populare, purtând cu mândrie tradiția și rădăcinile locului de unde vine.
În prezent, drumul acesteia se intersectează acum cu show-ul TC „Casa Iubirii”, unde încearcă să își implinească dorința de a-și găsi dragostea.
Viitorul ei este presărat cu realizări, lecții valoroase și împliniri frumoase, privind parcursul ei.
Citește și: VIDEO | Daniela Nistor, din județul Alba, concurentă nouă la Casa Iubirii. Tânăra este studentă la Drept și a venit la popularul show cu dorința de a se îndrăgosti
„Acum câțiva ani, urca pe scena Căminului Cultural din Vințu de Jos o fetiță drăguță, emoționată, îmbrăcată în haine populare autentice, cu tricolorul la brâu și zâmbetul curat al copilăriei.
Era Daniela Nistor, un copil care purta cu mândrie tradiția și rădăcinile locului de unde vine.
Astăzi, timpul a trecut, iar pașii ei au dus-o într-o nouă etapă a vieții.
Drumul Danielei se intersectează acum cu un show TV, «Casa iubirii», unde își urmează visurile cu curaj și sinceritate.
La doar 20 de ani, Daniela este studentă, o tânără ambițioasă, cu inițiativă și încredere în propriile forțe.
Privind parcursul ei, putem avea convingerea că viitorul îi va fi presărat cu realizări, lecții valoroase și împliniri frumoase”, a menționat pagina de Facebook Vințu de Jos.
