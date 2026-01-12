VIDEO | Daniela Nistor, din județul Alba, concurentă nouă la Casa Iubirii. Tânăra este studentă la Drept și a venit la popularul show cu dorința de a se îndrăgosti
Daniela Nistor, o tânără de 20 de ani din Vințu de Jos, este o nouă concurentă la populara emisiune televizată Casa Iubirii. Participă din dorința de a se îndrăgosti, fiind o fire simpatică, amuzantă și extrem de sociabilă.
Tânără din Alba este studentă în anul 2 la Drept și Administrație Publică în Alba Iulia și gestionează un mic magazin online de haine de brand, transformat recent din pasiune în afacere. Se descrie ca fiind o fată simpatică, amuzantă și extrem de sociabilă, loială, empatică, talentul ei principal fiind acela de a face oamenii să râdă.
Daniela vine la „Casa Iubirii” cu dorința de a se îndrăgosti și de a trăi experiența iubirii în lumina reflectoarelor. Dorește să întâlnească un bărbat romantic, atent, care să o facă să râdă. Daniela se consideră perfecționistă, cu un spirit independent, mereu apropiată de familia ei, potrivit emisiunii Casa Iubirii.
,,Este genul de fată care nu știe să trăiască jumătăți de măsura. Pentru ea iubirea trebuie să fie spontană și veselă. Nu are răbdare pentru compromisuri”, a spus prezentatoarea emisiunii despre Daniela Nistor.
