Curier Județean

FOTO | Dacia Market le mulțumește oamenilor care au stat în spatele deschiderii noului magazin din Alba Iulia: ,,Nu ar fi existat fără voi”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Dacia Market le mulțumește oamenilor care au stat în spatele deschiderii noului magazin din Alba Iulia: ,,Nu ar fi existat fără voi”

Noul și spațiosul magazin Dacia Market, deschis vineri, 3 iulie 2026, pe Bulevardul Republicii nr. 35 din Alba Iulia, are în spate o echipă de oameni care a muncit „luni de zile” pentru ca inaugurarea să fie un succes.

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Pagina oficială a magazinului a publicat o postare pe o rețea de socializare în care le mulțumește tuturor celor implicați în proiect, de la echipa noului magazin, care a aranjat și pregătit fiecare raft, la echipa de comercial, care s-a ocupat de negociere și planificare, precum și echipei de marketing, care a transpus povestea deschiderii în cuvinte și imagini.

Reprezentanții Dacia Market au subliniat că noul magazin de pe Bulevardul Republicii nu ar fi existat fără munca și implicarea acestor oameni.

,,Vrem să mulțumim celor care au făcut deschiderea noului nostru magazin posibilă! Cei care au muncit luni de zile în spatele scenei ca totul să fie perfect pe 3 iulie. Echipa noului magazin care a aranjat și pregătit fiecare raft, echipa de comercial care a negociat și planificat, și echipa de marketing care a pus povestea în cuvinte și imagini.  Noul magazin de pe Bulevardul Republicii nu ar fi existat fără voi. Vă mulțumim că faceți parte din echipa Dacia Market.”, se arată în mesajul publicat.

În noul magazin clienții vor beneficia în cazul în care cumpără cantități mai mari dintr-un produs de un preț mai mic pe bucată. Noul magazin dispune de raioane generoase și culoare largi.

Citește și: VIDEO | Cel mai mare magazin din rețeaua Dacia Market, deschis pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia: Parcare cu două intrări, sistem nou de prețuri și selecție mare de produse. Program

Selecția de produse, marcă înregistrată Dacia Market

Selecția de produse este sensibil mai mare decât în celelalte magazine din rețeaua Dacia Market, și acestea extrem de bine aprovizionate. „Găsești totul, de la produse de bază până la răsfățuri speciale, în raionul dedicat de vinuri sau la servire asistată”, au precizat reprezewntanții Dacia Market.

Program de funcționare

Orarul noului magazin Dacia Market de pe Bulevardul Republicii este generos.

De luni până sâmbătă, magazinul este deschis între orele 7.00 și 22.00.

Programul duminical este de la 8.00 la 16.00.

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