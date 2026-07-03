VIDEO | Cel mai mare magazin din rețeaua Dacia Market, deschis pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia: Parcare cu două intrări, sistem nou de prețuri și selecție mare de produse. Program

Cel mai mare magazin din rețeaua Dacia Market, deschis pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia: Parcare cu două intrări, sistem nou de prețuri și selecție mare de produse. Program

Parcare cu 2 intrări, una de pe strada Emil Racoviță, sistem nou de prețuri și selecție mare de produse sunt principalele atu-uri ale noului și spațiosului magazin Dacia Market deschis vineri, 3 iulie 2026, pe Bulevardul Republicii nr. 35 din Alba Iulia.

Este al 12-lea magazin și cel mai mare din rețeaua Dacia Market.

„Ne-am dorit să fim mai aproape de voi și să vă oferim produse de calitate, prețuri avantajoase și o experiență de cumpărături plăcută.

Vă așteptăm cu drag să descoperiți noul nostru magazin!”, au transmis reprezentanții lanțului de magazine Dacia Market.

Cantitate mai mare, prețuri mai mici

În noul magazin clienții vor beneficia în cazul în care cumpără cantități mai mari dintr-un produs de un preț mai mic pe bucată.

Noul magazin dispune de raioane generoase și culoare largi.

Selecția de produse, marcă înregistrată Dacia Market

Selecția de produse este sensibil mai mare decât în celelalte magazine din rețeaua Dacia Market, și acestea extrem de bine aprovizionate. „Găsești totul, de la produse de bază până la răsfățuri speciale, în raionul dedicat de vinuri sau la servire asistată”, au precizat reprezewntanții Dacia Market.

Program de funcționare

Orarul noului magazin Dacia Market de pe Bulevardul Republicii este generos.

De luni până sâmbătă, magazinul este deschis între orele 7.00 și 22.00.

Programul duminical este de la 8.00 la 16.00.

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