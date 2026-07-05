FOTO | Popas la ,,Standul de Limonadă” pe Transapuseana: Cum au învățat prin joacă copiii din comuna Bucium ce înseamnă munca în echipă

Popas la ,,Standul de Limonadă” pe Transapuseana: Cum au învățat prin joacă copiii din comuna Bucium ce înseamnă munca în echipă

Copiii din comuna Bucium au oferit limonadă proaspătă, în dealul Mogoșului, pe Transapuseana, celor care au trecut prin zonă, ieri, 4 iulie 2026.

Mai exact, cei mici au organizat Standul de Limonadă, sâmbătă, de la ora 14:00. Activitatea a fost susținută de Primăria Comunei Bucium.

,,Cu multă bucurie, copiii au pregătit și au vândut limonadă, învățând prin joacă ce înseamnă implicarea, munca în echipă și comunicarea. Suntem mândri de ei și le mulțumim pentru entuziasmul și implicarea de care au dat dovadă.

Mulțumim Adriana Colda pentru delicioasele plăcinte! Bravo, copii! Ați făcut ca această zi să fie una cu adevărat specială!”, a scris Primăria Bucium pe o rețea de socializare.

FOTO: Facebook – Primăria Bucium.

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