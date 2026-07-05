Curier Județean

FOTO | Popas la ,,Standul de Limonadă” pe Transapuseana: Cum au învățat prin joacă copiii din comuna Bucium ce înseamnă munca în echipă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 38 de secunde

în

De

Popas la ,,Standul de Limonadă” pe Transapuseana: Cum au învățat prin joacă copiii din comuna Bucium ce înseamnă munca în echipă

Copiii din comuna Bucium au oferit limonadă proaspătă, în dealul Mogoșului, pe Transapuseana, celor care au trecut prin zonă, ieri, 4 iulie 2026. 

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Mai exact, cei mici au organizat Standul de Limonadă, sâmbătă, de la ora 14:00. Activitatea a fost susținută de Primăria Comunei Bucium.

,,Cu multă bucurie, copiii au pregătit și au vândut limonadă, învățând prin joacă ce înseamnă implicarea, munca în echipă și comunicarea. Suntem mândri de ei și le mulțumim pentru entuziasmul și implicarea de care au dat dovadă. 

Mulțumim Adriana Colda pentru delicioasele plăcinte! Bravo, copii! Ați făcut ca această zi să fie una cu adevărat specială!”, a scris Primăria Bucium pe o rețea de socializare.

FOTO: Facebook – Primăria Bucium.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Care sunt tarifele de cazare în căminele studențești din Alba Iulia pentru anul universitar 2026–2027: Prețuri „înghețate” și chiar mai mici. Lista

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 ore

în

4 iulie 2026

De

Care sunt tarifele de cazare în căminele studențești din Alba Iulia pentru anul universitar 2026–2027: Prețuri „înghețate” și chiar mai mici. Lista Tarifele de cazare în căminele studențești din Alba Iulia pentru anul universitar 2026–2027 au fost aprobate în ședința Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din 24 iunie 2026.  Studenții Universității „1 […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Autostrada Sebeș-Turda: Problemele continuă. A apărut un „crater” periculos după ce o porțiune din carosabil s-a surpat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 ore

în

4 iulie 2026

De

Autostrada Sebeș-Turda: Problemele continuă. A apărut un „crater” periculos după ce o porțiune din carosabil s-a surpat Continuă problemele pe Autostrada A10, Sebeș–Turda. Un „crater” periculos a apărut după ce o porțiune din carosabil s-a surpat, în zona kilometrilor 65+900 – 66+400, pe Calea 1. Mărimea porțiunii afectate de această surpare este una considerabilă, existând […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Străzile din satele Mirăslău și Decea, complet asfaltate printr-un proiect de 12 milioane de lei: „Cetățenii comunei să aibă toate condițiile îndeplinite și să nu mai migreze spre oraș”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 ore

în

4 iulie 2026

De

Străzile din satele Mirăslău și Decea, complet asfaltate printr-un proiect de 12 milioane de lei: „Cetățenii comunei să aibă toate condițiile îndeplinite și să nu mai migreze spre oraș”  O investiție de peste 12 milioane de lei a asigurat asfaltarea aproape tuturor străzilor din satele Mirăslău și Decea. Proiectul a fost finanțat prin programul Anghel […]

Citește mai mult