România, primul loc în UE la taxarea salariilor: Peste 40% din venitul brut al unui singur angajat ajunge la stat
România, primul loc în UE la taxarea salariilor: Peste 40% din venitul brut al unui singur angajat ajunge la stat
România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește taxarea salariilor, potrivit datelor Eurostat pentru anul 2025, publicate la jumătatea anului 2026. Astfel, un angajat singur, fără copii, care câștigă salariul mediu rămâne cu doar 58,5% din venitul brut, în timp ce 41,5% ajung la stat.
Analiza, citată de Euronews, arată că nivelul taxării salariilor diferă semnificativ între statele europene, în funcție de sistemele fiscale și de contribuțiile sociale. De asemenea, ponderea taxelor variază în funcție de situația familială și de existența copiilor aflați în întreținere, însă comparația principală vizează persoanele singure, fără copii.
România depășește toate statele UE
Conform datelor Eurostat, ponderea salariului brut direcționată către taxe și contribuții obligatorii variază între 15,1% în Cipru și 41,5% în România, media Uniunii Europene fiind de 29,1%.
În România, salariul brut este taxat prin contribuția la pensii (CAS) de 25%, contribuția la sănătate (CASS) de 10% și impozitul pe venit de 10%, aplicat bazei impozabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un salariat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net, procent care poate varia în funcție de deducerile fiscale.
Pe lângă România, doar alte șase state depășesc pragul de o treime din salariul brut reținut prin taxe și contribuții: Lituania (39,1%), Belgia (37,6%), Slovenia (36,9%), Germania (34,8%), Danemarca (34%) și Ungaria (33,5%).
De asemenea, Luxemburg (32,6%) și Croația (31,5%) se situează peste media europeană.
Cipru și Grecia au cele mai mici rețineri
La polul opus se află Cipru, unde doar 15,1% din salariul brut este reținut pentru taxe și contribuții, urmat de Grecia, cu 17%.
În intervalul 21%-25% se încadrează mai multe state membre, printre care Cehia și Irlanda (21,6%), Portugalia (21,8%), Spania (22,1%), Bulgaria (22,4%), Malta (23,1%), Estonia (23,2%), Italia (24,1%), Suedia (24,5%) și Slovacia (24,6%).
În cazul celor mai mari economii ale Uniunii Europene, Germania are cea mai ridicată povară fiscală asupra salariilor (34,8%), urmată de Franța (26,2%) și Italia (24,1%), în timp ce Spania înregistrează cea mai redusă pondere, de 22,1%.
Salariul mediu și salariul minim în România
Potrivit celor mai recente date, câștigul salarial mediu brut pe economie în România a fost, în aprilie 2026, de 9.740 de lei, iar salariul mediu net a ajuns la 5.843 de lei.
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de 275 de lei, respectiv 6,8%.
În urma acestei creșteri, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, cu circa 125 de lei mai mult decât în prezent, luând în calcul deducerea fiscală de 200 de lei aplicată salariului minim.
În prezent, aproximativ 831.382 de salariați sunt remunerați cu salariul minim brut, iar după intrarea în vigoare a noii valori, numărul beneficiarilor este estimat să crească la aproximativ 1.759.027 de angajați.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Însoţitorii pacienţilor oncologici ar putea beneficia de indemnizaţie și concediu pe durata investigaţiilor medicale. Ce mai prevede proiectul
Însoţitorii pacienţilor oncologici ar putea beneficia de indemnizaţie și concediu pe durata investigaţiilor medicale. Ce mai prevede proiectul Un proiect de lege, depus la sfârșitul lunii iunie 2026, prevede modificarea Legii nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Potrivit inițiativei, persoanele care însoțesc pacienți oncologici cu vârsta de peste 18 ani […]
Viorel Pașca, proprietarul azilelor din Bihor, după ce a primit donații de la români: ,,Conturile noastre au fost puse sub sechestru, vă rog nu mai trimiteți bani”
Viorel Pașca, proprietarul azilelor din Bihor, după ce a primit donații de la români: ,,Conturile noastre au fost puse sub sechestru, vă rog nu mai trimiteți bani” Viorel Pașca, proprietarul azilelor din Bihor, a publicat un mesaj pe Facebook, sâmbătă, 4 iulie 2026, în care le cere oamenilor să nu îi mai trimită bani în […]
Dosar de fraudă informatică cu miză de jumătate de milion de lei: Curtea de Apel Alba Iulia a desființat parțial sentința inițială și a recunoscut acordul părților din dosar
Dosar de fraudă informatică cu miză de jumătate de milion de lei: Curtea de Apel Alba Iulia a desființat parțial sentința inițială și a recunoscut acordul părților din dosar Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat marți, 23 iunie 2026 o decizie definitivă într-un dosar penal privind acuzații de fals informatic în formă continuată, în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România, primul loc în UE la taxarea salariilor: Peste 40% din venitul brut al unui singur angajat ajunge la stat
România, primul loc în UE la taxarea salariilor: Peste 40% din venitul brut al unui singur angajat ajunge la stat...
Însoţitorii pacienţilor oncologici ar putea beneficia de indemnizaţie și concediu pe durata investigaţiilor medicale. Ce mai prevede proiectul
Însoţitorii pacienţilor oncologici ar putea beneficia de indemnizaţie și concediu pe durata investigaţiilor medicale. Ce mai prevede proiectul Un proiect...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 iulie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 iulie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | Cristina Moldovan, albaiulianca ce a pus bazele Clubului TC SUN Alba Iulia: ,,La noi, tenisul nu înseamnă doar performanță, ci și disciplină, încredere, dezvoltare personală și bucuria de a face mișcare
Cristina Moldovan, albaiulianca care a pus bazele Clubului TC SUN Alba Iulia: ,,La noi, tenisul nu înseamnă doar performanță, ci...
Curier Județean
FOTO | Popas la ,,Standul de Limonadă” pe Transapuseana: Cum au învățat prin joacă copiii din comuna Bucium ce înseamnă munca în echipă
Popas la ,,Standul de Limonadă” pe Transapuseana: Cum au învățat prin joacă copiii din comuna Bucium ce înseamnă munca în...
Care sunt tarifele de cazare în căminele studențești din Alba Iulia pentru anul universitar 2026–2027: Prețuri „înghețate” și chiar mai mici. Lista
Care sunt tarifele de cazare în căminele studențești din Alba Iulia pentru anul universitar 2026–2027: Prețuri „înghețate” și chiar mai...
Politică Administrație
VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor...
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Opinii Comentarii
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari La 3 iulie 1863, la...
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...