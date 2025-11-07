FOTO: Cupa VTO la minifotbal și șah, eveniment sportiv care a marcat Ziua Veteranilor din Teatre de Operații

Cupa VTO la minifotbal și șah, eveniment sportiv desfăsurat la Alba Iulia, care a marcat Ziua Veteranilor din Teatre de Operații

Cupa VTO la minifotbal și șah, eveniment sportiv care a marcat Ziua Veteranilor din Teatre de Operații. Prima ediție a Cupei VTO a fost organizată în Alba de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități (AMVVD), sucursala Alba, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată în 11 noiembrie 2025.

Cele două competiții sportive au însemnat dincolo de latura pur sportivă și un „un omagiu celor căzuți în Teatrele de Operații”, conform președintelui AMVVD Alba, lt.col (r) Daniel Albu, care merită aprecieri pentru inițiativă și organizare.

*La minifotbal, turneul disputat la Micești a avut la start echipe care au reprezentat Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Inspectoratele Județene de Poliție, Jandarmi și pentru Situații de Urgență Alba, Unitățile Militare 01684 Alba Iulia și 01585 Petrești, respectiv AMVVD Alba. Pe podium s-au clasat: IJJ Alba – locul întâi, ISU Alba – locul doi, UM 01684 Alba Iulia – locul 3. Fiecare echipă a primit diplome, medalii și trofee, fiind acordate distincții individuale pentru cel mai bun portar, golgheter, cel mai bun jucător și arbitrii competiției. La festivitatea de premiere au participat Cristian Petropulos, președintele Asociației Județene de Fotbal Alba și Marius Filimon.

La Șah, competiția s-a bucurat de prezența Maestrului Internațional Mihnea Costachi, la start regăsindu-se reprezentanți ai IPJ, IS și IJJ Alba, Batalionului 136 Geniu „Apulum”, AMVVD Bistrița și Alba, alături de pasionați ai „sportului minții” din societatea civilă. Rezultatele: *Ioan Valentin Cristea (IJJ Alba) – locul înâi; *Sandu Giulian Sicra (IJJ Alba) – locul 2; *Gabriel Dumitru Bogdan (IPJ Alba) – locul 3. Cei mai buni jucători au fost recompensați cu cupe și diplome, iar toți participanții au primit diplome de participare și insigna „Prietenii VTO”. La festivitatea de premiere a fost prezent și lt.col. Marius Păcurar, comandantul Batalionului 136 Geniu „ Apulum”

