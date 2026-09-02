Sport

Foto | Cupa Sebeșului, ediția a II-a, regal al fotbalului juvenil, la Baza Sportivă „Pielarul”. Clasamente

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 21 de minute

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Cupa Sebeșului, ediția a II-a, regal al fotbalului juvenil, la Baza Sportivă „Pielarul”. Clasamente

Cupa Sebeșului la fotbal, ediția a II-a, desfășurată în perioada 28-30 august 2026, la Baza Sportivă ,,Pielarul” din Sebeș, a avut 20 de echipe participante din mai multe regiuni ale țării.

La categoria U12, au fost 10 echipe participante: Rapid București 2, ACS Juniorul Aiud, ACS Mediaș, LPS Sebeș, Unirea Slobozia, Rapid București 1, Star PRO Optimum, Interstar Sibiu, Fotbal Club Câmpia Turzii și CSM Reghin, iar la categoria U11 au fost un număr de 10 echipe participante: Interstar Sibiu, Rapid București, Star PRO Optimum, ACS Mediaș, Performanța Ighiu, CSU Universitatea Alba Iulia, LPS Buzău, Academia Bogdan Andone, LPS Sebeș și Fotbal Club Câmpia Turzii.

Turneul a fost organizat de Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sebeș, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sebeș.

„În cele trei zile de competiție s-au desfășurat 70 de meciuri. La turneu au participat 380 de copii, cărora am încercat să le fim gazde bune. La final, toți sportivii au primit medalii, cupe, diplome și desertul îndrăgit de ei, înghețată”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Sebeș.

CLASAMENTE FINALE

CATEGORIA U12

1. Rapid București 1

2. Interstar Sibiu

3. ACS Mediaș

4. Rapid București 2

5. Star PRO Optimum

6. Fotbal Club Câmpia Turzii

7. ACS Juniorul Aiud

8. LPS Sebeș

9. CSM Reghin

10. Unirea Slobozia

CATEGORIA U11

1. Rapid București

2. LPS Buzău

3. Interstar Sibiu

4. CSU Universitatea Alba Iulia

5. LPS Sebeș

6. Star PRO Optimum

7. Academia Bogdan Andone

8. ACS Mediaș

9. Performanța Ighiu

10. Fotbal Club Câmpia Turzii

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