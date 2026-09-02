Curier Județean

CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge, în principal din grupele A pozitiv și 0 pozitiv, și trombocite: „Stocurile sunt în scădere și facem față tot mai greu solicitărilor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

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CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge, în principal din grupele A pozitiv și 0 pozitiv, și trombocite: „Stocurile sunt în scădere și facem față tot mai greu solicitărilor”

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat miercuri, 2 septembrie 2026, un apel urgent pentru donare de sânge, în principal din grupele A pozitiv și 0 pozitiv, și trombocite.

Zilnic primim cereri de sânge și trombocite pentru diverse cazuri, unele fiind deosebit de grave. Stocurile sunt în scădere și facem față tot mai greu solicitărilor.

Rugăm donatorii cu grupele A pozitiv, O pozitiv, dar și pe cei cu celelalte grupe, să vină la noi în centru pentru a dona sânge.

Ajutorul donatorilor înseamnă foarte mult pentru pacienți. 

Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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