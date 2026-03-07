Sport

FOTO: Cupa României, optimi de finală: victorii la scor pentru ȘF Valea Frumoasei și Viitorul Sântimbru |  Inter Unirea, eliminare – surpriză!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 48 de minute

în

De

Cupa României, optimi de finală: victorii la scor pentru ȘF Valea Frumoasei și Viitorul Sântimbru |  Inter Unirea, eliminare – surpriză, după înfrângerea de la Câmpeni

În optimile de finală ale Cupei României, faza județeană, s-au consemnat victorii la scor pentru Școala de Fotbal Valea Frumoasei (15-0 cu Viitorul Vama Seacă, echipă retrasă din SuperLigă) și Viitorul Sântimbru (9-2, la Cergău, cu „careu” Voic și triplă Lupșan), dar și eliminarea suferită de Inter Unirea (primul eșec stagional), la Câmpeni, plus meciul de la Zlatna, unde CS Ocna Mureș (finalista ediției trecute) s-a calificat după loviturile de departajare.

Citește și: Viitorul Vama Seacă, retragere din SuperLiga Alba! Programul returului, modificat, sezonul se va relua doar în 21 martie!

Sferturile de finală vor fi sâmbătă, 14 martie, iar luni va avea loc tragerea la sorți, în cursă mai fiind doar echipe din cel de-al patrulea eșalon. S-au înregistrat rezultatele

*CS Zlatna – CS Ocna Mureș 1-3 (1-1, după loviturile de departajare), pentru oaspeți a egalat Coltor (din penalty, tot el ratând o execuție la seriile de departajare). Portarul Stângă a parat 3 execuții ale gazdelor, ocnamureșenii punctând prin Muntean, Bălan și Guț;

*Nicolae Linca Cergău – Viitorul Sântimbru 2-9 (1-5): Cotoară (13), N. Spătăcean (88)/ Voic (10, 18, 37, 77), Pașca-Igna (21), Lupșan (34, 56, 85), Goangă (49)

*ACS Oiejdea – Industria Galda 0-4;

*VCG Vințu de Jos – Performanța Ighiu 1-4, golul gazdelor înscris de Tolan

*ACS Valea Frumoasei – Viitorul Vama Seacă 15-0

*Sportul Câmpeni – Inter Unirea 2-1

*Academia Șona – Spicul Daia Română 3-4 (3-0), la gazde au punctat Al. Costea, Rusz, G. Bogdan.

*AFC Micești – Fortuna Lunca Mureșului 3-2

Foto: Viitorul Santimbru, CS Ocna Mureș, Școala de Fotbal Valea Frumoasei

