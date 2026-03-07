Cupa României, optimi de finală: victorii la scor pentru ȘF Valea Frumoasei și Viitorul Sântimbru | Inter Unirea, eliminare – surpriză, după înfrângerea de la Câmpeni

În optimile de finală ale Cupei României, faza județeană, s-au consemnat victorii la scor pentru Școala de Fotbal Valea Frumoasei (15-0 cu Viitorul Vama Seacă, echipă retrasă din SuperLigă) și Viitorul Sântimbru (9-2, la Cergău, cu „careu” Voic și triplă Lupșan), dar și eliminarea suferită de Inter Unirea (primul eșec stagional), la Câmpeni, plus meciul de la Zlatna, unde CS Ocna Mureș (finalista ediției trecute) s-a calificat după loviturile de departajare.

Sferturile de finală vor fi sâmbătă, 14 martie, iar luni va avea loc tragerea la sorți, în cursă mai fiind doar echipe din cel de-al patrulea eșalon. S-au înregistrat rezultatele

*CS Zlatna – CS Ocna Mureș 1-3 (1-1, după loviturile de departajare), pentru oaspeți a egalat Coltor (din penalty, tot el ratând o execuție la seriile de departajare). Portarul Stângă a parat 3 execuții ale gazdelor, ocnamureșenii punctând prin Muntean, Bălan și Guț;

*Nicolae Linca Cergău – Viitorul Sântimbru 2-9 (1-5): Cotoară (13), N. Spătăcean (88)/ Voic (10, 18, 37, 77), Pașca-Igna (21), Lupșan (34, 56, 85), Goangă (49)

*ACS Oiejdea – Industria Galda 0-4;

*VCG Vințu de Jos – Performanța Ighiu 1-4, golul gazdelor înscris de Tolan

*ACS Valea Frumoasei – Viitorul Vama Seacă 15-0

*Sportul Câmpeni – Inter Unirea 2-1

*Academia Șona – Spicul Daia Română 3-4 (3-0), la gazde au punctat Al. Costea, Rusz, G. Bogdan.

*AFC Micești – Fortuna Lunca Mureșului 3-2

Foto: Viitorul Santimbru, CS Ocna Mureș, Școala de Fotbal Valea Frumoasei

