FOTO: Cupa României, optimi de finală: victorii la scor pentru ȘF Valea Frumoasei și Viitorul Sântimbru | Inter Unirea, eliminare – surpriză!
Cupa României, optimi de finală: victorii la scor pentru ȘF Valea Frumoasei și Viitorul Sântimbru | Inter Unirea, eliminare – surpriză, după înfrângerea de la Câmpeni
În optimile de finală ale Cupei României, faza județeană, s-au consemnat victorii la scor pentru Școala de Fotbal Valea Frumoasei (15-0 cu Viitorul Vama Seacă, echipă retrasă din SuperLigă) și Viitorul Sântimbru (9-2, la Cergău, cu „careu” Voic și triplă Lupșan), dar și eliminarea suferită de Inter Unirea (primul eșec stagional), la Câmpeni, plus meciul de la Zlatna, unde CS Ocna Mureș (finalista ediției trecute) s-a calificat după loviturile de departajare.
Citește și: Viitorul Vama Seacă, retragere din SuperLiga Alba! Programul returului, modificat, sezonul se va relua doar în 21 martie!
Sferturile de finală vor fi sâmbătă, 14 martie, iar luni va avea loc tragerea la sorți, în cursă mai fiind doar echipe din cel de-al patrulea eșalon. S-au înregistrat rezultatele
*CS Zlatna – CS Ocna Mureș 1-3 (1-1, după loviturile de departajare), pentru oaspeți a egalat Coltor (din penalty, tot el ratând o execuție la seriile de departajare). Portarul Stângă a parat 3 execuții ale gazdelor, ocnamureșenii punctând prin Muntean, Bălan și Guț;
*Nicolae Linca Cergău – Viitorul Sântimbru 2-9 (1-5): Cotoară (13), N. Spătăcean (88)/ Voic (10, 18, 37, 77), Pașca-Igna (21), Lupșan (34, 56, 85), Goangă (49)
*ACS Oiejdea – Industria Galda 0-4;
*VCG Vințu de Jos – Performanța Ighiu 1-4, golul gazdelor înscris de Tolan
*ACS Valea Frumoasei – Viitorul Vama Seacă 15-0
*Sportul Câmpeni – Inter Unirea 2-1
*Academia Șona – Spicul Daia Română 3-4 (3-0), la gazde au punctat Al. Costea, Rusz, G. Bogdan.
*AFC Micești – Fortuna Lunca Mureșului 3-2
Foto: Viitorul Santimbru, CS Ocna Mureș, Școala de Fotbal Valea Frumoasei
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO | Volei Alba Blaj, câștigătoarea sezonului regular din Divizia A1, după 3-0 cu Rapid
Volei Alba Blaj, câștigătoarea sezonului regular din Divizia A1, după 3-0 cu Rapid Volei Alba Blaj, campioana României, a câștigat, sâmbătă, 7 martie 2026, de o manieră categorică, cu 3-0, partida de pe teren propriu cu Rapid, încheind pe primul loc sezonul regular din Divizia A1 la volei feminin. Scorul pe seturi a fost 25-10, […]
Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia), iarăși campioană națională! Al 15-lea titlu, din tot atâtea concursuri, pentru sportiva pregătită de Gabriel Avram
Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia), iarăși campioană națională! Al 15-lea titlu, din tot atâtea concursuri, pentru sportiva albaiuliană pregătită de Gabriel Avram Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia) a cucerit medalia de aur în proba de 3000 metri marș, la Under 20. stabilind un veritabil record, cu 15 titluri naționale […]
CSU Alba Iulia – Progresul Pecica 1-0 (0-0) Studenții, victorie uriașă, Pandor – gol pentru 3 puncte mari!
CSU Alba Iulia – Progresul Pecica 1-0 (0-0), în Seria 7 din Liga 3, pe „Pielarul” | Studenții, victorie uriașă, Pandor – gol pentru 3 puncte mari! CS Universitar Alba Iulia, la prima reprezentație internă a primăverii, pe „Pielarul”, a trecut de Progresul Pecica, scor 1-0 (0-0). O victorie uriașă pentru elevii lui Nicolae Ghișa, cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara. Prognoza...
Fostul ministru al Educaţiei: Fondul de burse pentru studenţi pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de 1,5 miliarde de lei
Fostul ministru al Educaţiei: Fondul de burse pentru studenţi pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de...
Știrea Zilei
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le permite să decidă dacă vor să păstreze sau nu păcănelele
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le...
VIDEO | Solidaritate, emoție și speranță pentru bunicii din Apuseni: Au fost vizitați la început de primăvară de voluntarii Offroad Ajută și au primit pachete și mărțișoare realizate de elevii de la școlile de munte
Solidaritate, emoție și speranță pentru bunicii din Apuseni: Au fost vizitați la început de primăvară de voluntarii Offroad Ajută și...
Curier Județean
ISTORICUL zilei de 8 MARTIE – Ziua Internaţională a Femeii. Cum a apărut această sărbătoare în lume
ISTORICUL zilei de 8 MARTIE – Ziua Internaţională a Femeii. Cum a apărut această sărbătoare în lume 8 Martie –...
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia a primit titulatura de „colegiu de antreprenoriat”
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia a primit titulatura de „colegiu de antreprenoriat” 22 de licee și colegii naționale...
Politică Administrație
VIDEO | Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj, aproape finalizat: Va dispune de o echipă mobilă, care va ajunge la domiciliile persoanelor greu deplasabile
Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj, aproape finalizat: Va dispune de o echipă mobilă, care va ajunge la...
VIDEO | Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației
Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației...
Opinii Comentarii
Modele de FELICITĂRI de 8 martie. MESAJE și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de ZIUA FEMEII
Modele de FELICITĂRI de 8 martie 2026, ziua mamei. Texte cu MESAJE, CITATE și URĂRI care pot fi trimise prin...
MESAJE de ziua MAMEI, 8 MARTIE 2026. Ce urări, SMS-uri şi felicitări emoţionante îi poţi transmite mamei tale de Ziua Femeii
MESAJE de 8 MARTIE 2026 pentru MAMA • Texte cu SMS- uri, felicitări şi urări creștine de Ziua Mamei • FELICITARI...