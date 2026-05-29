FOTO: Cupa „Nicușor Marcu”, ediția a cincea, în Cetatea Marii Uniri, până duminică 31 mai 2026 | Competiție de tradiție în memoria regretatului antrenor de baschet

Cupa „Nicușor Marcu", ediția a cincea, în Cetatea Marii Uniri, până duminică 31 mai 2026 | Competiție de tradiție în memoria regretatului antrenor de baschet

Cupa „Nicușor Marcu”, ediția a cincea, în Cetatea Marii Uniri, până duminică 31 mai 2026 | „The Golden Road”, competiție de tradiție în memoria regretatului antrenor de baschet

Cupa „Nicușor Marcu”, ediția a cincea se desfășoară în această perioadă, până duminică, 31 mai, în Cetatea Marii Uniri.

O compeție de baschet, ajunsă la ediție aniversară, „The Golden Road”, este în acest an parte din “Alba Iulia-Capitala Tineretului 2026”, eveniment dedicat tinerilor și comunității. Conform organizatorilor, „Din 2022 și până azi, CNM a devenit mai mult decât o competiție: e tradiție, e echipă, e inspirație”

În organizare este implicat aiudeanca Andreea Fleșer, elevă pe parchet a regretatului antrenor plecat dintre noi în august 2021, „să facă performanță printre Îngeri

Duminică, 31 mai, la ora 12.00 este finala mică, la ora 14.00, finala mare, iar la ora 16.00, festivitatea de premiere.

În program mei este cuprins și un joc demonstrativ, sâmbătă, 30 mai, la ora 14.30, tot la Sala Universității „1 Decembrie 1918”

Turneul propriu zis are mai multe categorii, după cum urmează: * Under 16 feminin, la Sala de sport a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (str.Vasile Alecsandri). Participș CS: Sibiu, Hoops Brașov, LPS Alba Iulia, Corona Brașov, MP Sport Timișoara, Smart Team Cluj; *Mini baschet feminin Sala de sport „Nicușor Marcu” Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia (str. Ștefan cel Mare, Nr.25). Aici începe povestea – de la categoria mini baschet feminin! Categoria mini baschet feminin aduce pe parchet energia celor mai tinere jucătoare, pentru care fiecare meci înseamnă experiență, curaj și dezvoltare. Aici sunt echipe precum LPS Alba Iulia și Flas Basketball Zone Aiud.

Organizat în memoria fostului antrenor și director al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, prof. Nicușor Marcu, evenimentul a devenit un simbol al pasiunii pentru baschet, al formării tinerilor și al colaborării între generații.

FOTO: Horațiu Han și Vasile Lombrea, primarii din Alba care au jucat fotbal pentru România la Piatra Neamț, într-o întâlnire demonstrativă!

FOTO: Portarul albaiulian Mihai Mincă, la reeditarea duelului UEFAntastic FCSB – Rapid!

AJF Alba, sute de mingi și de medalii pentru echipele de copii și juniori din județ | | La sediul AJF, în perioada 8-19 iunie, la ultima etapă de Interligă și în 14 iunie, pe „Cetate” 

