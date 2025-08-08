FOTO | Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite în urma impactului dintre 2 autoturisme
Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite
Vineri, 8 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 107 C, pe raza localității Vințu de Jos, a avut loc un eveniment rutier.
Citește și: UPDATE VIDEO | Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar, acroșată de o mașină condusă de un bărbat de 66 ani din Ighiu
Potrivit IPJ Alba, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 67 de ani, din orașul Cisnădie, județul Sibiu, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107 C, pe direcția de mers Vințu de Jos-Alba Iulia, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 30 de ani, din municipiul Alba Iulia.
În urma evenimentului rutier, cei doi conducători auto și un bărbat, în vârstă de 80 de ani, pasager dreapta față în autoturismul condus de bărbatul, în vârstă de 67 de ani, au suferit leziuni corporale, fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
