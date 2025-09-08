FOTO | Cum s-a produs accidentul rutier de la intersecția străzilor Avram Iancu și Nicolae Bălcescu din Aiud: 2 persoane, rănite

Cum s-a produs accidentul rutier de la intersecția străzilor Avram Iancu și Nicolae Bălcescu din Aiud: 2 persoane, rănite

Duminică, 7 septembrie 2025, în jurul orei 11.20, polițiștii rutieri din Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Aiud, a avut loc un eveniment rutier.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie de 47 de ani, din Aiud, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Nicolae Bălcescu, la intersecția cu strada Avram Iancu, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un bărbat de 48 de ani, din Aiud, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, conducătorul autoturismului, în vârstă de 48 de ani, și o femeie de 29 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 48 de ani, au suferit leziuni corporale, fiind transportați la Spitalul Municipal Aiud, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

