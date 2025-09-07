UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER în Aiud: 2 autoturisme implicate în evenimentul din trafic de pe strada Avram Iancu

Bărbat de 64 de ani, din Blaj, cu „alcool la bord” pe o stradă din Cergău Un bărbat din Blaj a fost scos din trafic de oamenii legii după ce a fost suprins conducând băut pe o stradă din comuna Cergău. Citește și: Tânăr de 23 de ani, din Alba Iulia, cu „alcool la bord” […]