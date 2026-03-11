FOTO | Cum s-a produs accidentul din comuna Avram Iancu: Mașina condusă de o femeie de 53 de ani a ajuns în râul Arieș
Cum s-a produs accidentul din comuna Avram Iancu: Mașina condusă de o femeie de 53 de ani a ajuns în râul Arieș
Miercuri, 11 martie 2026, în jurul orei 09.00, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 762, pe raza localității Avram Iancu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 53 de ani, din localitatea Avram Iancu, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Avram Iancu, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și a ieșit în afara părții carosabile, oprindu-se în râul Arieș.
În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.
Conducătoarea auto nu a putut fi testată cu aparatul etilotest, întrucât starea de sănătate a acesteia nu a permis acest lucru, urmând să-i fie recoltate mostre biologice.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.
sursa: IPJ Alba
foto: ISU Alba
