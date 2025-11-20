FOTO | Cum au rezolvat patru polițiște din Alba două cazuri de țepe prin telefon. Două femei înșelate de răufăcători și-au recuperat sume importante de bani

Cum au rezolvat patru polițiște din Alba două cazuri de țepe prin telefon. Două femei înșelate de răufăcători și-au recuperat sume importante de bani

Două femei din Alba au reușit să-și recupereze sume importante de bani mari pe care le-au pierdut în urma unor țepe prin telefon. Cele două cazuri au fost rezolvate de patru polițiste de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Alba.

Este vorba de două femei, în vârstă de 54, respectiv 68 de ani, și-au recuperat banii pe care, inițial, i-au crezut pierduți.

Cum au acționat răufăcătorii?

Femeia, în vârstă de 68 de ani, a fost abordată de presupuși reprezentanți ai Bursei de Valori București și, sub pretextul că trebuie să încaseze dividente din acțiuni, au determinat-o să-și instaleze o aplicație pe telefon, care le-a permis acestora, ulterior, accesul la aplicația bancară de pe telefonul femeii, efectuând, fără autorizarea acesteia, transferul sumei de 40.000 lei.

Femeia, în vârstă de 54 de ani, a transferat, fiind îndrumată de un presupus broker de investiții, suma de 4.900 de lei într-un cont bancar indicat de acesta.

Când au luat legătura cu polițiștii? IMEDIAT

Când și-au dat seama că, de fapt, au fost victimele unei infracțiuni, au luat legătura de îndată cu polițiștii.

Ce au făcut polițistele din cadrul Serviciului de Investigații Criminale?

Au dat dovadă de operativitate, în primul rând. Au colaborat cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și banca implicată, în vederea soluționării cazurilor, prejudiciul fiind recuperat în totalitate și restituit, în fiecare caz.

Treaba lor nu se sfârșește aici! Continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune, în vederea identificării autorilor.

Fiți cu ochii în patru atunci când vă contactează un necunoscut! Nu dați curs solicitărilor acestora!

