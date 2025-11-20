Rămâi conectat

Ştirea zilei

FOTO | Cum au rezolvat patru polițiște din Alba două cazuri de țepe prin telefon. Două femei înșelate de răufăcători și-au recuperat sume importante de bani

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

De

Cum au rezolvat patru polițiște din Alba două cazuri de țepe prin telefon. Două femei înșelate de răufăcători și-au recuperat sume importante de bani

Două femei din Alba au reușit să-și recupereze sume importante de bani mari pe care le-au pierdut în urma unor țepe prin telefon. Cele două cazuri au fost rezolvate de patru polițiste de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Alba.

Este vorba de două femei, în vârstă de 54, respectiv 68 de ani, și-au recuperat banii pe care, inițial, i-au crezut pierduți.

Cum au acționat răufăcătorii?

Femeia, în vârstă de 68 de ani, a fost abordată de presupuși reprezentanți ai Bursei de Valori București și, sub pretextul că trebuie să încaseze dividente din acțiuni, au determinat-o să-și instaleze o aplicație pe telefon, care le-a permis acestora, ulterior, accesul la aplicația bancară de pe telefonul femeii, efectuând, fără autorizarea acesteia, transferul sumei de 40.000 lei.

Femeia, în vârstă de 54 de ani, a transferat, fiind îndrumată de un presupus broker de investiții, suma de 4.900 de lei într-un cont bancar indicat de acesta.

Când au luat legătura cu polițiștii? IMEDIAT

Când și-au dat seama că, de fapt, au fost victimele unei infracțiuni, au luat legătura de îndată cu polițiștii.

Ce au făcut polițistele din cadrul Serviciului de Investigații Criminale?

Au dat dovadă de operativitate, în primul rând. Au colaborat cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și banca implicată, în vederea soluționării cazurilor, prejudiciul fiind recuperat în totalitate și restituit, în fiecare caz.

Treaba lor nu se sfârșește aici! Continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune, în vederea identificării autorilor.

Fiți cu ochii în patru atunci când vă contactează un necunoscut! Nu dați curs solicitărilor acestora!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

21 noiembrie 2025

De

Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții O zi cât istoria, o zi pentru istorie: 1 Decembrie adună, și în 2025, zeci de mii de români la Alba Iulia. VOLTAJ, MIHAI MĂRGINEANU, DAMIAN & BROTHERS și MARIUS MIHALACHE […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

21 noiembrie 2025

De

Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României Primarul Gabriel Pleșa a vorbit despre festivitățile care vor avea loc în acest an de 1 Decembrie la Alba Iulia, dar și despre surprizele și invitații care sunt așteptați de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Cristina Cândea, o artistă din Alba Iulia, cunoscută ca Queenstina, lansează noua piesă „Milion” în cadrul concursului „Artiști la Reboot”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

21 noiembrie 2025

De

Cristina Cândea, o artistă din Alba Iulia, cunoscută ca Queenstina, lansează noua piesă „Milion” în cadrul concursului „Artiști la Reboot” Cristina Cândea, o artistă din Alba Iulia cunoscută sub numele de scenă Queenstina, a lansat recent o nouă piesă, Milion, care a fost difuzată în cadrul emisiunii concurs „Artiști la Reboot” de la Radio Guerrilla. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 minute

Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”

Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri...
Actualitateacum 2 ore

Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie

Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

FOTO | Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții

Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României

Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop Înaltpreasfințitul...
Curier Județeanacum 3 ore

Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni

Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni Polițiștii...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat

PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 6 ore

21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului

21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...
Opinii - Comentariiacum 7 ore

21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii

21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii Intrarea Maicii Domnului în Biserică, este prima...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea