FOTO | Cum au devenit arbitrii de fotbal din Alba jucători pentru o zi: Competiție acerbă, dar dominată de fair-play, la Alba Iulia

Cum au devenit arbitrii de fotbal din Alba jucători pentru o zi: Competiție acerbă, dar dominată de fair-play, la Alba Iulia

Sâmbătă, 31 ianuarie 2025, a avut loc Cupa Arbitrilor 2026, competiție desfășurată la Alba Iulia, care a reunit arbitrii de fotbal din mai multe zone ale județului Alba.

La turneu au fost înscrise 4 echipe, arbitrii fiind împărțiți astfel: Zona Alba Iulia – Munții Apuseni; Zona Aiud – Ocna Mureș; Zona Teiuș – Blaj; Echipa AJF – CJA.

Clasamentul final a fost următorul: 1. AJF – CJA, 2. Zona Alba Iulia – Munții Apuseni, 3. Zona Aiud – Ocna Mureș, 4. Zona Teiuș – Blaj

Distincția de „Arbitrul turneului” a fost acordată lui Alexandru Rojneai, pentru prestația sa remarcabilă.

După competiția desfășurată la Sala de Sport a Universității „1 Decembrie 1918”, toți participanții au continuat cu binecunoscuta repriză a treia, la un local din oraș.

A fost o competiție reușită, în care fair-play-ul, spiritul de echipă și prietenia au fost elementele care au ieșit cel mai mult în evidență, au precizat reprezentanții Comisiei Județene a Arbitrilor Alba.

