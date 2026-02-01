FOTO | Cum au devenit arbitrii de fotbal din Alba jucători pentru o zi: Competiție acerbă, dar dominată de fair-play, la Alba Iulia
Cum au devenit arbitrii de fotbal din Alba jucători pentru o zi: Competiție acerbă, dar dominată de fair-play, la Alba Iulia
Sâmbătă, 31 ianuarie 2025, a avut loc Cupa Arbitrilor 2026, competiție desfășurată la Alba Iulia, care a reunit arbitrii de fotbal din mai multe zone ale județului Alba.
La turneu au fost înscrise 4 echipe, arbitrii fiind împărțiți astfel: Zona Alba Iulia – Munții Apuseni; Zona Aiud – Ocna Mureș; Zona Teiuș – Blaj; Echipa AJF – CJA.
Clasamentul final a fost următorul: 1. AJF – CJA, 2. Zona Alba Iulia – Munții Apuseni, 3. Zona Aiud – Ocna Mureș, 4. Zona Teiuș – Blaj
Distincția de „Arbitrul turneului” a fost acordată lui Alexandru Rojneai, pentru prestația sa remarcabilă.
După competiția desfășurată la Sala de Sport a Universității „1 Decembrie 1918”, toți participanții au continuat cu binecunoscuta repriză a treia, la un local din oraș.
A fost o competiție reușită, în care fair-play-ul, spiritul de echipă și prietenia au fost elementele care au ieșit cel mai mult în evidență, au precizat reprezentanții Comisiei Județene a Arbitrilor Alba.
foto: AJF / CJA Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Miclăuș (CFR Cluj), a doua achiziție a iernii pentru CSM Unirea Alba Iulia
Mateo Miclăuș, jucător under, de la CFR Cluj, este a doua achiziție a iernii pentru CSM Unirea Alba Iulia Mateo Miclăuș (fotbalist născut în 2008) este a doilea transfer realizat de CSM Unirea Alba Iulia în această perioadă, după înregimentarea lui Mihaiu (liber de contract, CSM Slatina). Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul […]
CSȘ Blaj a câștigat turneul Under 15 de la Timișoara, fără set pierdut! Start perfect de an pentru echipa condusă de Alexandru Man
CSȘ Blaj a câștigat turneul Under 15 de la Timișoara, fără set pierdut! Start perfect în 2026 pentru echipa condusă de Alexandru Man CSȘ Blaj a câștigat turneul Under 15 de la Timișoara, un start perfect de an pentru elevii antrenorului Alexandru Man. Citește și: FOTO: CSȘ Blaj, rezultate excelente la volei masculin, Under 15 și […]
„U” Cluj – Volei Alba Blaj 0-3, în Divizia A1 de volei feminin | Miercuri, duel cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor
Volei Alba Blaj, campioana României, a câștigat partida din deplasare cu Universitatea Cluj, scor 3-0, contând pentru etapa a 13-a a Diviziei A1 la volei feminin Confruntarea dintre formațiile aflate la polii opuși ai ierarhiei a fost una disproporționată din start. Volei Alba Blaj s-a impus facil, scor 3-0 (25-12, 25-13, 25-3), diferența din ultimul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Raed Arafat, precizări tăioase după ce a propus limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale: „Suntem în ceasul al 12-lea”. Ministrul de Interne intră pe „fir”
Raed Arafat, precizări tăioase după ce a propus limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale: „Suntem în ceasul al...
Patronatele din HoReCa îi cer ministrului Economiei să prezinte scuze publice: „Turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România”
Patronatele din HoReCa îi cer ministrului Economiei să prezinte scuze publice: „Turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1 în Alba: Impact între un camion și un autoturism pe sensul de mers Orăștie-Sebeș
ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1 în Alba: Impact între un camion și un autoturism pe sensul de mers Orăștie-Sebeș Un...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
INCENDIU în Alba Iulia: Acoperișul unei case de pe strada Rândunelelor arde generalizat
INCENDIU în Alba Iulia: Acoperișul unei case de pe strada Rândunelelor arde generalizat Un incendiu s-aprodus în Alba Iulia în...
2-6 februarie 2026 | Evenimente speciale dedicate Zilei Internaționale a Cititului Împreună 2026, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
Evenimente speciale dedicate Zilei Internaționale a Cititului Împreună 2026, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș Ziua Internațională a Cititului Împreună...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
1 Februarie: Ziua Internaţională a Cititului Împreună. Îndemn la lectură ca mod de dezvoltare a creativității, a empatiei și a gândirii critice
1 Februarie: Ziua Internaţională a Cititului Împreună. Îndemn la lectură ca mod de dezvoltare a creativității, a empatiei și a...
1 februarie: Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Trifon, cel care alungă duhurile necurate
1 februarie: Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Trifon, cel care alungă duhurile necurate Sâmbătă, 1 februarie, Biserica Ortodoxă Română...