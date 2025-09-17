FOTO | „Cu inimile pline de durere ne luăm rămas bun de la tine” – Zeci de mesaje emoționante pentru Ionuț, tânărul de 26 de ani care a decedat la Mătișești, prins sub un tractor

„Cu inimile pline de durere ne luăm rămas bun de la tine” – Zeci de mesaje emoționante pentru Ionuț, tânărul de 26 de ani care a decedat la Mătișești, prins sub un tractor

Moartea lui Ionuț Trif, tânărul de 26 de ani care a decedat marți, 16 septembrie 2025, în tragicul incident de la Mătișești, Horea, a șocat întreaga comunitate.

Zeci de mesaje emoționante de la prieteni, cunoscuți și persoane apropiate au fost postate pe rețelele de socializare.

„E cumplit de greu ca părinte să treci printr-o astfel de durere… Dumnezeu să-ți odihnească sufletul în pace, iar părinților tăi să le dea puterea de a găsi alinare în amintirea ta.”

„Am aflat cu mare tristețe despre plecarea prematură a lui Ionut. Deși am avut șansa să îl cunosc doar pentru scurt timp prin proiectul “Hoinar prin România”, a reușit să ne lase o impresie deosebită prin energia și bunătatea sa. Gândurile mele se îndreaptă către familie și către toți cei care l-au prețuit.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

„Aveai o viață înainte dar , Dumnezeu a ales ca astăzi să te i-a la el, nu pot să cred că așa devreme… Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace prieten drag! Condoleanțe familiei!”

„Nu îmi găsesc cuvintele… Nu-mi vine sa cred ca te-ai stins…

Am fost colegi de școală și vecini, am crescut și am copilărit o perioadă împreună iar acum, mult prea devreme tu ai plecat la Dumnezeu!

Ne va fi greu să acceptăm că nu mai ești, amintirile cu tine vor rămâne mereu vii.

Cu inimile pline de durere ne luăm rămas-bun de la tine…

Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet tânăr și bun.

Sincere condoleanțe familiei și multă putere să găsească alinare în aceste clipe de grea încercare!”

Reamintim că în după-amiaza zilei de 16 septembrie 2025, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au fost sesizați de către o femeie de 57 de ani, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Horea, sat Mătișești, un tractor s-ar fi răsturnat, iar fiul ei este prins sub acesta.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Horea, sat Mătișești, în timp ce efectua activități agricole, în apropierea locuinței, s-a răsturnat cu tractorul, la o diferență de nivel de aproximativ 50 de metri, fiind prins sub utilajul agricol.

Din nefericire, tânărul nu a răspuns manevrelor de resuscitare fiind declarat decesul acestuia.

