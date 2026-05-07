FOTO | Mihai Almășan, de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, a obținut Premiul I la Concursul de Interpretare Instrumentală „Timotei Popovici”

Mihai Almășan, de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, a obținut Premiul I la Concursul de Interpretare Instrumentală „Timotei Popovici”

Elevul Mihai Almășan, de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, a obținut Premiul I la Concursul de Interpretare Instrumentală „Timotei Popovici”, desfășurat la Sibiu.

Performanța a fost realizată sub îndrumarea profesoarei Roșiu Mihaela, alături de corepetitorul Lilia Pârjol, care au contribuit la pregătirea elevului pentru competiție.

Performanța a fost anunțată joi, 7 mai 2026, de Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, printr-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

