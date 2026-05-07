FOTO | Eleve de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, participare cu succes la o sesiune studențească de comunicări științifice la matematică, la Sibiu: ,,Ore de cercetare, calcule riguroase și mult curaj”

Eleve de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, participare cu succes la o sesiune studențească de comunicări științifice la matematică, la Sibiu: ,,Ore de cercetare, calcule riguroase și mult curaj”

Indreș Larisa, din clasa a a XI-a B, profil matematică – informatică intensiv și echipa formată din elevele clasei a VI-a A, Brad Bianca Maria și Ursa Maya Valentina, de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud au participat la sesiunea studențească de comunicări științifice în matematică, Ediția a XXIV-a , organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Elevele au fost coordonate de prof.fizică Humeniuc Ramona. Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud a publicat, pe o rețea de socializare, un mesaj care felicită performanța elevelor din cadrul instituției de învățământ:

,,Într-o competiție marcată de rigoare și creativitate, fetele noastre au demonstrat că matematica nu este doar o materie de examen, ci un instrument fascinant pentru a înțelege universul. Evenimentul este o manifestare științifică cu caracter național, care face parte din Proiectul Facultății de Științe aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, denumit «Știință, creativitate, dezvoltare, sustenabilitate-workshopuri și aplicații practice».

Să scrii și să susții o lucrare științifică în fața unui juriu universitar presupune ore de cercetare, calcule riguroase și mult curaj. Fetele noastre au reușit să facă puntea între abstractul matematicii și legile fizicii, oferind soluții și perspective inedite.

Felicitări elevelor pentru implicare și cadrului didactic coordonator pentru îndrumarea spre performanță! Suntem onorați să avem astfel de minți strălucite în comunitatea noastră școlară.”, se arată în mesaj.

