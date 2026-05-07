Consumul, în prăbușire în România: Scădere comparabilă cu cea din pandemie, accentuată continuu de la începutul lui 2026
Consumul, în prăbușire în România: Scădere comparabilă cu cea din pandemie, accentuată continuu de la începutul lui 2026
Consumul românilor continuă să scadă, pentru a opta lună consecutiv, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) joi, 7 mai 2026.
Datele INS arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, ajustat în funcție de sezonalitate și numărul de zile lucrătoare, a scăzut în martie 2026 cu 3,2% față de aceeași lună din 2025.
Declinul vine după o inversare puternică de trend începută în august 2025. După creșteri moderate în primele luni ale perioadei analizate, consumul a intrat pe teritoriu negativ și a rămas acolo până în prezent.
Graficul INS arată că scăderea s-a accentuat puternic la începutul lui 2026, cu un minim de -6% în ianuarie și -5,9% în februarie.
Potrivit comunicatului INS, în perioada ianuarie-martie 2026, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% în serie ajustată și cu 5,8% ca serie brută, comparativ cu primele trei luni din 2025.
Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la produsele nealimentare, unde declinul a ajuns la 8,3% în serie ajustată și 9,3% în serie brută.
Și vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au continuat să scadă, cu peste 2%.
Singurul sector care a rămas pe creștere este cel al carburanților. În martie 2026, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule a crescut cu 4,1% față de martie 2025, în serie ajustată.
INS mai arată că, raportat la februarie 2026, comerțul cu amănuntul a crescut în martie cu 2,6% în serie ajustată.
Totuși, această revenire lunară nu a fost suficientă pentru a compensa declinul anual accentuat și deteriorarea consumului din ultimele luni.
Scăderea de acum a consumului în România este comrabilă cu cea din perioada pandemiei de coronavirus.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
România are cel mai mare preț la energie din UE la consumatorii casnici: Date oficiale Eurostat
România are cel mai mare preț la energie din UE la consumatorii casnici: Date oficiale Eurostat O analiză Eurostat arată că România are cel mai mare preț la energie din UE, în condițiile în care prețurile energiei electrice pentru gospodăriile din UE sunt stabile. În a doua jumătate a anului 2025, prețurile medii ale energiei […]
UPDATE FOTO | TRAGEDIE în județul vecin: Un tânăr motociclist și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism. Medicii au încercat să îl resusciteze minute în șir
TRAGEDIE în județul vecin: Un tânăr motociclist și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism. Medicii au încercat să îl resusciteze minute în șir Un accident rutier grav a avut loc astăzi, 7 mai 2026, în zona străzii Valea Chintăului din Cluj-Napoca. Un motociclist și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism. ISU Cluj a […]
ITP 2026 | Se schimbă regulile pentru inspecția tehnică a mașinilor din UE: Va putea fi realizată și într-un alt stat membru și apar controale noi pentru mașinile electrice și sistemele de siguranță
ITP 2026 | Se schimbă regulile pentru inspecția tehnică a mașinilor din UE: Va putea fi realizată și într-un alt stat membru și apar controale noi pentru mașinile electrice și sistemele de siguranță Regulile pentru inspecția tehnică a mașinilor din UE au fost modificate de Comisia Europeană, fiind introduse mai multă flexibilitate pentru șoferi, dar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Consumul, în prăbușire în România: Scădere comparabilă cu cea din pandemie, accentuată continuu de la începutul lui 2026
Consumul, în prăbușire în România: Scădere comparabilă cu cea din pandemie, accentuată continuu de la începutul lui 2026 Consumul românilor...
România are cel mai mare preț la energie din UE la consumatorii casnici: Date oficiale Eurostat
România are cel mai mare preț la energie din UE la consumatorii casnici: Date oficiale Eurostat O analiză Eurostat arată...
Știrea Zilei
12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine în Cetatea Alba Carolina
12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine...
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Ce profil trebuie să aibă cei trei administratori. Anunț oficial
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Ce profil trebuie să aibă cei trei administratori. Anunț oficial Primăria Alba...
Curier Județean
FOTO | Mihai Almășan, de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, a obținut Premiul I la Concursul de Interpretare Instrumentală „Timotei Popovici”
Mihai Almășan, de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, a obținut Premiul I la Concursul de Interpretare...
FOTO | Eleve de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, participare cu succes la o sesiune studențească de comunicări științifice la matematică, la Sibiu: ,,Ore de cercetare, calcule riguroase și mult curaj”
Eleve de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, participare cu succes la o sesiune studențească de comunicări științifice la matematică,...
Politică Administrație
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum s-ar putea ajunge la alegeri anticipate
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum...
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
Opinii Comentarii
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat patru lovituri de departajare
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat...
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...