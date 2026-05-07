Consumul, în prăbușire în România: Scădere comparabilă cu cea din pandemie, accentuată continuu de la începutul lui 2026

Consumul românilor continuă să scadă, pentru a opta lună consecutiv, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) joi, 7 mai 2026.

Datele INS arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, ajustat în funcție de sezonalitate și numărul de zile lucrătoare, a scăzut în martie 2026 cu 3,2% față de aceeași lună din 2025.

Declinul vine după o inversare puternică de trend începută în august 2025. După creșteri moderate în primele luni ale perioadei analizate, consumul a intrat pe teritoriu negativ și a rămas acolo până în prezent.

Graficul INS arată că scăderea s-a accentuat puternic la începutul lui 2026, cu un minim de -6% în ianuarie și -5,9% în februarie.

Potrivit comunicatului INS, în perioada ianuarie-martie 2026, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% în serie ajustată și cu 5,8% ca serie brută, comparativ cu primele trei luni din 2025.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la produsele nealimentare, unde declinul a ajuns la 8,3% în serie ajustată și 9,3% în serie brută.

Și vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au continuat să scadă, cu peste 2%.

Singurul sector care a rămas pe creștere este cel al carburanților. În martie 2026, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule a crescut cu 4,1% față de martie 2025, în serie ajustată.

INS mai arată că, raportat la februarie 2026, comerțul cu amănuntul a crescut în martie cu 2,6% în serie ajustată.

Totuși, această revenire lunară nu a fost suficientă pentru a compensa declinul anual accentuat și deteriorarea consumului din ultimele luni.

Scăderea de acum a consumului în România este comrabilă cu cea din perioada pandemiei de coronavirus.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI