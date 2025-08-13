FOTO: CSM Unirea – CSC Șelimbăr 2-0 (1-0), în turul al treilea al Cupei României! „Alb-negrii” au dat lovitura, o nouă calificare în play-off!

CSM Unirea a învins CSC Șelimbăr, scor 2-0 (1-0), în turul al treilea al Cupei României! Pe „Cetate”, „alb-negrii” au dat lovitura, o nouă calificare în play-off, goluri înscrise de Golda și Banyoi.

CSM Unirea Alba Iulia a dat o nouă lovitură divizionarei secunde CSC Șelimbăr, eliminând-o iar din turul al treilea al Cupei României, la fel ca în urmă cu un an.

Elevii lui Pelici s-au impus pe „Cetate”, scor 2-0 (1-0), reușite Golda (40) – atacantul dedicând golul coechipierului său Darius Indrei, grav accidentat, și Banyoi (87), care a preluat ștafeta de la cel pe care l-a substituit.

Uniriștii au devenit coșmarul divizionarei secunde, CSC Șelimbăr fiind eliminată în două ediții consecutive de elevii lui Pelici.

Istoria se repetă, iar „alb-negrii” s-au calificat meritat în play-off-ul Cupei României, unde vor avea meci în 27 august, ultimul hop înaintea grupelor competiției „KO”. În plus antrenorul Alexandru Pelici și-a luat revanșa în fața fostului său colaborator Eugen Beza, după eliminarea din barajul de promovare în Liga 2, din luna mai.

Sibienii au avut în formula de start 6 jucători care au evoluat în partida din Liga 2 cu ASA Tg. Mureș (Măluțan, Buzan, Natea, Cotogoi, R. Boboc, Bucuroiu).

În fața a aproximativ 1000 de spectatori, uniriștii au început tare și în minutul 3 au lovit bara prin Golda cu capul la un corner și apoi Măluțan scoate de sub bară relurea aceluiași Golda. Măluțan, o nouă intervenție excelentă, a scos reluarea lui Blănaru (5), la colțul scurt. Amfitrionii au început tare, cu 3 ocazii majore ratate, iar apoi jocul s-a stins. Sibienii au avut prima acțiune notabilă în minutul 25, când Ntim a fost blocat în careul mic.

*Blănaru, penalty ratat!

Jocul se încinge, iar Blănaru (35) ratează un penalty obținut de Golda, după un duel cu Gherman, Măluțan respingând un șut modest, trimis în stânga. Peste 5 minute, vine fireasca deschidere a scorului, conform cursului jocului, corner Banu și reluare cu capul a excelentului Golda, pericolul numărul 1 pentru poarta sibiană. Imediat după reușită, Golda a dedicat golul lui Darius Indrei (fotbalist accidnetat grav), printr-un mesaj afișat pe un tricou. Divizionara secundă se trezește, iar Roman deturnează de sub bară șutul lui Ntim (42).

Roman are o intervenție excelentă (59) la șutul lui Buzan, din unghi, reușind să evite egalarea, iar în replică, la faza următoare, Balaur a șutat pe jos, în brațele lui Măluțan. O ratare incredibilă Banyoi (63), singur cu portarul, a tras mult peste! Din a treia încercare, Banyoi (87) își trece numele pe lista marcatorilor și majorează avantajul cu un șut pe lângă Măluțan.

CSM Unirea: Roman – Szijj (72, Ardei), Balaur/cpt., Vomir, Giosu, Banu (57, Ondreykovicz), Tănase, Gavrilă, Lambru (57, Ardeiu), Blănaru (66, Fetița), Golda (57, Banyoi); rezerve Ștefan, Giurgiu, A. Pop, Pîntea. Antrenor Alexandru Pelici.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Buzan, Natea/cpt., Gherman (73, Giafer), Șerban – Lenghel, R. Boboc, A. Baba (46, Jurj), Ntim (86, Dancu), Cotogoi, Bucuroiu; rezerve Obed, Luca, Birbic, Ivan, Cizmaș, D. Benzar, Jurj. Antrenor Eugen Beza.

Arbitri Mădălina Gherghi, I. Negru, R. Rarinca (toți Buftea), rezervă Căt. Blîndu (Tg. Jiu) Observatori C. Tutunaru (Tg. Jiu), M. Nădășan (Țaga)

Foto: CSC Șelimbăr

