Portarul albaiulian Dinu Moldovan, la SCM Zalău, după episodul Rapid
Portarul albaiulian Dinu Moldovan a semnat cu divizionara terță SCM Zalău, după ce în luna martie a fost legitimat la Rapid
Portarul albaiulian Dinu Moldovan (35 de ani) a semnat cu divizionata terță SCM Zalău. De altfel, goalkeeperul din Cetatea Marii Uniri a asistat, pe „Cetate”, la confruntarea amicală dintre CSM Unirea Alba Iulia și SCM Zalău, scor 2-0, și poate debuta la noua sa formație sâmbătă, la returul disputei de verificare.
Citește și: VIDEO | Portarul albaiulian Dinu Moldovan, la Rapid: „Primul meu tricou de fotbal din copilărie a fost al Rapidului”
În primăvară, Dinu Moldovan s-a pregătit cu echipa din orașul natal, dar în cele din urmă a ajuns la Rapid. Giuleștenii l-au transferat de urgență în luna martie, în contextu în care Aioani, tittularul de drept, se accidentase, însă nu ajucat deloc în vișiniu.
„Echipa noastră a bifat un transfer important în aceste zile, reușind să-l aducă pe experimentatul portar, Dinu Moldovan. Cu o carieră bogată atât în fotbalul românesc, cât și în cel internațional, Moldovan vine la Zalău pentru a aduce siguranță și experiență între buturi. Dinu Moldovan și-a început cariera la Espanyol U19 și Espanyol B, în Spania. După revenirea în România, a trecut pe la Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, ACS Poli Timișoara, FC Voluntari, Chindia Târgoviște, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și Rapid București. Experiența acumulată la aceste cluburi, dar și sezoanele petrecute în Spania, inclusiv la Ponferradina, îi oferă lui Moldovan profilul unui jucător matur, pregătit să contribuie decisiv la obiectivele echipei noastre. Bine ai venit, Dinu Moldovan!”, a transmis SCM Zalău. Moldovan are experiență la nivelul Superligii, unde a apărat în 40 de rânduri pentru „U” Cluj, Chindia Târgoviște și Sepsi Sfântu Gheorghe (prima parte a campionatului anterior, o singură apariție). Cea mai lungă perioadă a petrecut-o la Ponferradina, în ligile inferioare din Spania. A jucat acolo 92 de meciuri, în care a primit 96 de goluri. A făcut junioratul la Ardealul Cluj, apoi în academia clubului catalan Espanyol, la care a fost legitimat 4 ani, în perioada 2008-2012, înainte de revenirea în România.
