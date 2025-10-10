FOTO | CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana 5-0 (2-0) | „Alb-negrii”, un nou succes și permanență în fotoliul de lideri

„Alb-negrii”, un nou succes și permanență în fotoliul de lideri

CSM Unirea Alba Iulia a întâlnit, vineri, 10 octombrie 2025, pe Stadionul „Cetate”, pe Unirea Sântana, în etapa a opta a Seriei 7 din Liga 3 de fotbal.

CSM Unirea Alba Iulia a reușit să se impună categoric, cu 5-0 (2-0), consolidându-și poziția de lider în campionat.

Au marcat: Andrei Banyoi (18), Denis Golda (43, 49), Răzvan Pîntea (57), Bogdan Szijj (83).

Diferența decisivă s-a conturat încă din prima repriză, când s-au consemnat, pe lângă cele două goluri, o reluare în vinclu a lui Răzvan Pîntea și o șansă mare de a înscrie a lui Alex Giurgiu.

Etapa viitoare, vineri, 17 octombrie 2025, de la ora 15.00, la Baza Sportivă „Pielarul” din Sebeș, va fi derby-ul albaiulian CSU – CSM Unirea.

foto: Lucian Danciu (CSM Unirea Alba Iulia)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI