Sport

Foto | CSM Unirea Alba Iulia, rezultate foarte bune la Sibiu Triathlon Challenge 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

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CSM Unirea Alba Iulia, rezultate foarte bune la Sibiu Triathlon Challenge 2026

Încă o zi excelentă pentru CSM Unirea Alba Iulia la unul dintre cele mai frumoase concursuri de triatlon pe distanță olimpică din România – Sibiu Triathlon Challenge!

CSM Unirea Alba Iulia a fost prezent cu 5 sportivi la proba Olimpică, 1 sportiv la Sprint și o ștafetă feminină formată din două fete, alături de peste 230 de triatloniști din întreaga țară.

Rezultatele au fost următoarele:

Distanța Olimpică (1,5 km înot • 40 km bicicletă • 10 km alergare)

*Liviu Lazăr – Loc 2 AG 30–39, Loc 5 General – 2h16’

*Alex Buda – Loc 10 AG 20–29 – 2h26’

*Dorin Fleseriu – Loc 2 AG 50–59 – 2h44’

*Alex Urca – Loc 20 AG 40–49 – 3h10’

*Paula Urca – Loc 8 AG 40–49 – 3h36’

Ștafetă – Distanța Olimpică

*Adina Borcau & Irina Anghel – Loc 3 – 3h02’

Distanța Sprint (750 m înot • 20 km bicicletă • 5 km alergare)

*Marius Sângerean – Loc 11 AG 23+ – 1h31’

„Căldura și-a spus din plin cuvântul, însă traseul de alergare prin Dumbrava Sibiului a oferit umbră pe cea mai mare parte a parcursului. Urcările au fost însă suficient de solicitante încât să te facă să „fierbi” chiar și la umbră.

Felicitări organizatorilor și colegilor de la Clubul Comunitar Sibiu pentru un concurs excelent! You did it again – very well!

Felicitări tuturor colegilor noștri, ne vedem la următoarea provocare!”, a relatat Dorin Fleșeriu.

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