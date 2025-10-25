VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara 1-2 (1-1), în derby-ul de pe „Cetate”!
Sâmbătă, ora 15.00, pe „Cetate” este derby-ul Seriei 7 din Liga 3, între CSM Unirea Alba Iulia și Știința Poli Timișoara, primele două clasate, despărțite de 5 puncte.
CSM Unirea Alba Iulia și Poli Timișoara, rivalele în bătălia pentru promovare în Liga 2, se înfruntă, sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 15.00, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia.
Citește și: Antrenorul albaiulian Mircea Oprea (CSM Unirea Alba Iulia), confruntare sentimentală cu Poli Timișoara
Se anunță o confruntare-spectacol între pretendentele la promovarea în eșalonul superior. „Alb-negrii”, cu un moral excelent, grație celor 8 victorii consecutive, au în față un test al maturității, un examen de foc la care se așteaptă o asistență numeroasă, inclusiv o masivă galerie „viola”. Este un derby din toate punctele de vedere, o confruntare cu o miză și în perspectiva accederii în play-off unde vor conta punctele acumulate în disputele directe.
Jocul a început furibund, iar Pîntea a marcat cu un șut superb (10) de la 18 metri, în vinclul stâng. Poli a replicat prin oportunitatea lui Vasluian (12)
Vasluian (31) a reușit să egaleze cu o reluare din careul mic la o centrare din stânga, la o greșeală defensivă,. materializând perioada de dominare a vizitatorilor. Giurgiu (41) a trimis un șut periculos respins în corner de Eneșescu.
Imediat după pauză, în minutul 49, Toma marchează din apropiere, la o pasă din dreapta, profitând de o altă eroare a apărării uniriste. Prima oportunitate a gazdelor în acul secund Golda (71) – un șut modest de la marginea careului. Banu (78) lovitură liberă trimisă puțin alături de la 20 de metri. Toma (81), scăpat singur de la centr, însă o intervenție excelentă Ștefan.
În tribune sunt aproximativ 4000 de spectatori, inclusiv o energică galerie bănățeană, compusă din aproximativ 200 de fani.
În distribuția gazdelor sunt prezenți Pîntea și Banyoi (va evolua cu o mască), lipsind Balaur (căpitanul obișnuit, accidentat), iar la vizitatori banderola de căpitan o poartă aiudeanul David Popa.
Echipele de start:
CSM Unirea: Ștefan – Ardei, Vomir, Giosu – Pîntea, Tănase, Ardeiu, Giurgiu/ cpt., Ondreykovicz – Golda, Banyoi; rezerve: Roman – Fetița, Gavrilă, Balaur, Lambru, Blănaru, Cîșlariu, Banu, Szijj. Antrenor Alexandru Pelici.
Poli: Eneșescu – Vlaicu, P. Paul, Toma – Vasluian, Benzar, Rotariu, Adam, Ene – D. Popa/cpt., Haiduc; rezerve Moșoarcă, Vîrtej, Cociș, Gogor, Amariei, Clemeniuc, Fazekas, Cooper, Marincu. Antrenor Dan Alexa.
Arbitri R. Bădărău (Hunedoara), G. Suciu (Câmpia Turzii), I. Nuță (Craiova); rezervă Căt. Blîndu (Târgiu Jiu) Observatori Cos. Tutunaru (Târgu Jiu), Cr. Gîț (Deva)
