VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara 1-2 (1-1), în derby-ul de pe „Cetate”!

Se anunță o confruntare-spectacol între pretendentele la promovarea în eșalonul superior. „Alb-negrii”, cu un moral excelent, grație celor 8 victorii consecutive, au în față un test al maturității, un examen de foc la care se așteaptă o asistență numeroasă, inclusiv o masivă galerie „viola”. Este un derby din toate punctele de vedere, o confruntare cu o miză și în perspectiva accederii în play-off unde vor conta punctele acumulate în disputele directe.

Jocul a început furibund, iar Pîntea a marcat cu un șut superb (10) de la 18 metri, în vinclul stâng. Poli a replicat prin oportunitatea lui Vasluian (12)

Vasluian (31) a reușit să egaleze cu o reluare din careul mic la o centrare din stânga, la o greșeală defensivă,. materializând perioada de dominare a vizitatorilor. Giurgiu (41) a trimis un șut periculos respins în corner de Eneșescu.

Imediat după pauză, în minutul 49, Toma marchează din apropiere, la o pasă din dreapta, profitând de o altă eroare a apărării uniriste. Prima oportunitate a gazdelor în acul secund Golda (71) – un șut modest de la marginea careului. Banu (78) lovitură liberă trimisă puțin alături de la 20 de metri. Toma (81), scăpat singur de la centr, însă o intervenție excelentă Ștefan.

În tribune sunt aproximativ 4000 de spectatori, inclusiv o energică galerie bănățeană, compusă din aproximativ 200 de fani.

În distribuția gazdelor sunt prezenți Pîntea și Banyoi (va evolua cu o mască), lipsind Balaur (căpitanul obișnuit, accidentat), iar la vizitatori banderola de căpitan o poartă aiudeanul David Popa.

Echipele de start:

CSM Unirea: Ștefan – Ardei, Vomir, Giosu – Pîntea, Tănase, Ardeiu, Giurgiu/ cpt., Ondreykovicz – Golda, Banyoi; rezerve: Roman – Fetița, Gavrilă, Balaur, Lambru, Blănaru, Cîșlariu, Banu, Szijj. Antrenor Alexandru Pelici.

Poli: Eneșescu – Vlaicu, P. Paul, Toma – Vasluian, Benzar, Rotariu, Adam, Ene – D. Popa/cpt., Haiduc; rezerve Moșoarcă, Vîrtej, Cociș, Gogor, Amariei, Clemeniuc, Fazekas, Cooper, Marincu. Antrenor Dan Alexa.

Arbitri R. Bădărău (Hunedoara), G. Suciu (Câmpia Turzii), I. Nuță (Craiova); rezervă Căt. Blîndu (Târgiu Jiu) Observatori Cos. Tutunaru (Târgu Jiu), Cr. Gîț (Deva)