Antrenorul albaiulian Mircea Oprea (CSM Unirea Alba Iulia), confruntare sentimentală cu Poli Timișoara
Antrenorul albaiulian Mircea Oprea (CSM Unirea Alba Iulia), confruntare sentimentală cu Poli Timișoara | Sâmbătă, este derby pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Știința Poli Timișoara
Partida derby de sâmbătă, ora 15.00, de pe „Cetate”, dintre divizionarele terțe CSM Unirea Alba Iulia și Știința Poli Timișoara, are conotații speciale pentru Mircea Oprea, antrenorul secund al gazdelor.
Citește și: Sâmbătă, ora 15.00, pe „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara, derby-ul Seriei 7 din Liga 3!
Conform unui articol publicat pe pagina oficială a CSM Unirea Alba Iulia, Mircea Oprea este față-n față cu trecutul, de la „alb-negru”, la „alb-violet” și iar în „alb-negru”.
Albaiulianul Mircea Vasile Oprea (45 ani), fost atacant al Politehnicii Timișoara în perioada „AEK” (2002–2007), face parte acum din stafful tehnic al Unirii Alba Iulia, echipă alături de care se află din 2011, mai întâi ca jucător, apoi ca antrenor. Pe Bega, Mircea Oprea a jucat pe prima scenă 4 sezoane, unul fiind la FC Național, marcând 17 goluri în alb-violet.
„Timișoara este a doua casă pentru mine. Copiii mei s-au născut acolo, iar pe Bega am trăit cea mai frumoasă parte a carierei de fotbalist. Am avut parte de clipe incredibile și de suporteri fabuloși, care susțineau echipa necondiționat. Suporterii sunt cei mai minunați din țară, din toate punctele de vedere. Timișoara merită să aibă o echipă în prima ligă„, a menționat colaboratorul timișoreanului Alexandru Pelici.
Despre meciul de sâmbătă, pe „Cetate”: „Sunt convins că va fi spectacol, atât pe teren, cât și în tribune. Galeria lui Poli sigur se va ridica la nivelul așteptărilor Ne așteaptă un meci greu, dar frumos. Suntem o echipă echilibrată, cu dorință mare de a demonstra pe teren și de a continua parcursul bun. Alex Pelici este un antrenor atent la fiecare detaliu și ne transmite mereu încredere. Sunt convins că va fi un meci frumos, peste nivelul Ligii a III-a. Așteptăm suporterii la stadion, să fie alături de noi!”
Mircea Oprea a fost coleg în două rânduri cu Dan Alexa, actualul principal al grupării viola, la Rocar și apoi la Poli Timișoara. „Cu Alexa am fost coleg de la 19 ani, un an și jumătate la Rocar, apoi doi ani la Timișoara. A fost mereu un profesionist, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Iubește fotbalul și urăște să piardă, indiferent despre ce joc e vorba„, a mai adăugat Mircea Oprea pentru pagina oficială a CSM Unirea Alba Iulia
Sursa: CSM Unirea Alba Iulia
