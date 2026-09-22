Video: CSM Unirea Alba Iulia – Timișul Șag 3-0 (2-0), în intermediară | „Alb-negrii”, în sfârșit o prestație mai aproape de pretenții

Uniriștii au început perfect și s-au desprins rapid, prin reușitele semnate de Niakate (14, șut în diagonală, din careu, deviat) și Donca (18, penalty, pentru henț, la șutul lui Chiorean), ambii la primele goluri pentru „alb-negri”. Veniți după o serie dezamăgitoare, cu numai două puncte acumulate în 3 jocuri, elevii lui Pustai și-au vărsat frustrarea pe Timișul Șag, care a suferit pe „Cetate” prima înfrângere stagională.

„O victorie clară și sunt bucuros că am depășit acele momente grele. Punctele sunt la noi și pentru că am marcat repede și am reușit să trecem peste presiunea existentă la o echipă care se bate la Liga 2. La Cugir a fost o creștere, dar și un moment psihologic, ratarea penalty-ului. Dar nici așa nu aveai voie să iei gol în prelungiri, din fază fixă, din lovitură liberă, mult prea ușor. La Blaj a fost un autogol, sunt puncte pe care o să le regretăm mai târziu, Startul de campionat a fost acesta, unul mai slab și încet, încet ne revenim. Parcă de la etapă la etapă se vede ceva”, a punctat Cristian Pustai

Jocul a intrat într-o notă monotonă, până la ocazia lui R. Popa (54), scăpat singur, în rest fiind o dominare clară a gazdelor (foarfecă Ayeni, 59 și o ratare mare Anton, 76). Prejmerean (78, și el la prima reușită pentru CSM Unirea) a majorat avantajul la un scor de neprezentare, la centrarea lui Covaci, mai urmând și bara lui Tonini (86). Urmează un nou meci intern sâmbătă, cu Nera Bogodinți.

Preambul: CSM Unirea Alba Iulia, care a dezamăgit cu comanda lui Pustai, are parte de un test dificil, cu Timișul Șag, ocupanta locului secund, imbatabilă, cu 10 puncte, care la precedenta descindere a învins la Cugir. „Alb-negrii” nu au câștigat din runda inaugurală, au o zestre subțire pentru o pretendentă la Liga 2 și probleme în ofensivă.

FOTO: Peter SZILAGYI