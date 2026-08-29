Foto | Două coifuri romane, descoperite la Vinerea, expuse la Palatul Suțu: ,,Mărturii ale confruntărilor dintre daci și romani”
Două coifuri romane, descoperite la Vinerea, expuse la Palatul Suțu: ,,Mărturii ale confruntărilor dintre daci și romani”
Două coifuri romane, descoperite în anul 2015, în zona localității Vinerea, într-un loc aflat între cetatea dacică de la Cugir și castrul roman de marș de la Vinerea, pot fi văzute în expoziția temporară „Lumea cetăților dacice: Oameni, eroi și zei”, deschisă la Palatul Suțu, din București, până la 11 octombrie 2026.
,,Două coifuri romane, mărturii ale confruntărilor dintre daci și romani, pot fi văzute în expoziția temporară „Lumea cetăților dacice: Oameni, eroi și zei”, deschisă la Palatul Suțu până la 11 octombrie 2026.
Cele două artefacte au fost descoperite în anul 2015, în zona localității Vinerea, într-un loc aflat între cetatea dacică de la Cugir și castrul roman de marș de la Vinerea și fac parte dintr-un spectaculos depozit al cărui inventar include arme și componente ale echipamentului militar ofensiv și defensiv utilizate de soldații romani, precum și diverse unelte și ustensile specifice unei unități militare aflate în campanie.
Lotul de artefacte poate fi datat între sfârșitul secolului I și începutul domniei lui Hadrian, însă prezența sa în zona cetății dacice de la Cugir este cel mai probabil legată de conflictele daco-romane de la începutul secolului al II-lea p.Chr.
Contextul descoperirii sugerează că echipamentul ar putea proveni de la un mic detașament de soldați romani surprins într-o ambuscadă în apropierea cetății dacice de la Cugir, punct strategic care controla accesul spre valea Mureșului și către Sarmizegetusa Regia.
Aceste artefacte, comparabile cu alte descoperiri din lumea romană, permit astăzi reconstituirea și înțelegerea echipamentului ofensiv și defensiv roman, oferind informații valoroase despre pregătirea, organizarea și mobilitatea armatei romane.
O parte dintre artefactele care alcătuiesc acest depozit de echipament militar roman, recuperate și conservate în patrimoniul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, sunt prezentate în cadrul expoziției „Lumea cetăților dacice: Oameni, eroi și zei”, care explorează universul cetăților dacice din sud-vestul Transilvaniei și relația dintre spațiul sacru și cel cotidian, prin intermediul unor descoperiri spectaculoase provenite din siturile de la Cugir, Căpâlna și Piatra Craivii.”, se arată în mesajul publicat de Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suțu.
Program de vizitare:
- miercuri–duminică, 10:00–18:00 (ultima intrare la 17:30)
Palatul Suțu, Bd. I.C. Brătianu nr. 2, București
Bilete:
- 30 lei – adulți | 15 lei – elevi, studenți, pensionari (include vizitarea tuturor expozițiilor de la Palatul Suțu)
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