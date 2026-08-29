Foto | Powerliftingul onorează România la Campionatului Mondial. Africa de Sud: Povestea unei echipe în care a contat decizia strategică a liderului

Powerliftingul onorează România la Campionatului Mondial. Africa de Sud: Povestea unei echipe în care a contat decizia strategică a liderului

O vară de neuitat pentru sportul românesc. Powerliftingul onorează România și se întoarce acasă cu rezultate remarcabile în cadrul Campionatului Mondial de Powerlifting destinat categoriei de vârstă U23.

În perioada 18-28 august a.c. Sun City (Africa de Sud) a fost locul în care powerliftingul românesc a demonstrat că are prezent și viitor într-un cadru competițional care premiază excelența și nu situația grea pe care o invocă sportivii. Pentru noi, excelența este înainte de toate un produs al strategiei. Rezultatele obținute de către powerliftingul românesc în Africa de Sud sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât contextul în care sprijinul acordat sportului de performanță este într-un proces de declin dramatic.

Neavând la bază capacitatea de a invoca tradiția strămoșească și marile realizări ale înaintașilor am decis cu ceva ani în urmă să construim o structură în care să ne asigurăm că sportivii selecționați fac parte dintr-o strategie care să producă rezultate remarcabile și nu scuze elaborate care să ascundă diverse tipuri de abandon. Am decis să ne bucurăm de rezultate onorând sportul pe care îl practicăm și să demonstrăm lumii că sportul individual te pune față în față cu propria valoare. Fierul nu are niciodată zile proaste. Oamenii au și nu de puține ori.

România obține un număr semnificativ de medalii în cadrul acestei întâlniri sportive de cel mai înalt nivel respectând principiile unei bune pregătiri și a unei strategii prin intermediul căreia fiecare sportiv este în vârf de formă la ora competiției. Acest tip de gestionare a valorii sportive a fost cheia succesului unei generații care va vorbi lumii despre performanță mulți ani de acum înainte. Vă promitem asta. A fost un Campionat Mondial de Powerlifting care a recompensat valoarea sportivă dar care a recunoscut în același timp și faptul că fără adecvarea efortului la obiectiv valoarea rămâne să explice de ce nu s-a putut mai mult. În lumea din care venim noi, nimeni nu finanțează explicațiile, excepțiile fiind, desigur, evidente în alte părți…

Rezultatele obținute și promovate intens de către mass- media și mulțumim pe această cale sunt după cum urmează: doua medalii de aur, patru medalii de argint, patru medalii de bronz, un loc patru si un loc sase.

La final aș vrea să mulțumesc tuturor acelora care au înțeles că fac parte dintr-o echipă, dintr-o construcție, dintr-o ierarhie care produce rezultate vizibile de foarte mulți ani. Le mulțumesc sportivilor care au realizat aceste performanțe, antrenorilor care au ascultat și tuturor celor care au înțeles că norocul face rar parte din acest sport. Mulțumesc sponsorilor și oamenilor care au înțeles să sprijine marea performanță. Restul e poezie și nu ne prea pricepem…

Ovidiu Pănăzan

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